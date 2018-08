Sprawdź, czy kwalifikujesz się do otrzymania brytyjskiego obywatelstwa

Brytyjski paszport to marzenie wielu imigrantów, zwłaszcza gdy nad krajem krąży widmo Brexitu. Jednym z ostatnich przystanków na drodze do jego otrzymania jest test wiedzy o Wielkiej Brytanii...

David Davis, były minister spraw wewnętrznych i członek Partii Konserwatywnej zaapelował o surowsze kary dla tych, którzy wyjeżdżają za granicę, aby przyłączyć się do organizacji terrorystycznej Isis....

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podało, że liczba wniosków o przyznanie brytyjskiego obywatelstwa w ostatnich miesiącach znacznie wzrosła – od ostatniego kwartału zeszłego roku do dnia dzisiejszego...

Brexit stał się faktem, dlatego jeśli wiążecie swoją przyszłość z Wielką Brytanią, to już teraz powinniście pomyśleć o usankcjonowaniu tutaj swojego pobytu.

Brexit - jak starać się o brytyjski paszport?

Do referendum w sprawie Brexitu pozostało dosłownie kilka dni, ale już teraz warto się zastanowić nad tym co zrobić jeśli nie posiada się brytyjskiego obywatelstwa. Politycy nawołujący do wyjścia z...