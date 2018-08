Specjalista wieszczy wzrost płac z powodu Brexitu i zamknięcia granic UK

Fot: Twitter

"Muismy zapłacić im więcej" - to recepta Paula Embery'ego, członka Trade Unionist Agains EU na uzdrowienie brytyjskiego rynku pracy. Komu? Także imigrantom pracującym na Wyspach, w tym Polakom. O co konkretnie chodzi?

Embery w taki sposób odnosi się do opublikowanego kilka dni temu raportu, z któego wynika, iż liczba pracujących imigrantów w UK maleje. Dzieje się tak ze szkodą dla brytyjskiej gospodarki. "Z raporu wynika jasno, że ponad połowa firm podniosła swoje płace w reakcji na brak tańszej siły roboczej z Unii Europejskiej" - komentował Embery. "Mam wiadomość dla tych wszystkich, którzy mówili, że wolny przepływ osób nie ma żadnego wpływu na wysokość wynagrodzeń – powinniście pochylić głowy i przeprosić".

Rzeczone badane wykonane przez Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) dotyczyło 2000 pracowników. Wykazało one, że w praktycznie w każdej branży odnotowane znaczące spadki aplikacji ze strony unijnych imigrantów. Dość paradoksalnym efektem tego było podniesienie płac. Przedsiębiorcy w UK widząc braki w sile robocze musieli zareagować odpowiednio.

Rzecz jasna te brexitowe podywżki nie tyczą się najniżej płatnych zawodych i odnoszą się raczej do wykwalifikowanych pracowników, niemniej na Wyspah, pomimo niewielkiego wzrostu gospdarczego, będzie dało się zawuażyć pewną pozytywną tendencję w tej kwestii.

Alex Fleming, przedstawiciel Adecco, jeden z największych agencji pracy w Wielkiej Brytanii i w Europie, zgadza się ze słowami Embery'ego. "Im bliżej do Brextiu, tym rynek pracy staje się ciaśniejszy i przez to - bardziej konkurencyjny" - mówił na łamach "The Daily Express". "Pracodawcy muszą bardziej starać się o pracowników. Kuszą ich już nie tylko wypłatami, ale też pakietami benefitów, takich jak prywatna opieka zdrowotna czy dodatkowe świadczenia emerytalne".

Brzmi jak bajka? Pamiętajmy jednak, że te opinie należą do zwolennikó wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Myślę, że zaglądając do swoich własnych portfeli wiecie czy w wyniku referendum realne płace poszły w górę...