Śmierdząca tajemnica Derbyshire. Mieszkańcy skarżą się na zapach i nikt nie wie, skąd pochodzi

Przestraszeni i zdegustowani mieszkańcy Derbyshire od jakiegoś czasu zmagają się z dość nietypowym problemem. W miasteczku coś wydaje obrzydliwy zapach i nikt nie ma pojęcia, skąd się on bierze.

Cuchnąca tajemnica Derbyshire spędza sen z powiek całemu miastu, które od kilku tygodni śmierci jak nawóz stosowany na wsiach. Spekulacji na temat źródła nieprzyjemnego zapachu jest wiele, ale żadna nie została jak na razie potwierdzona.

"Zaparkowałem niedaleko Bounce Revolution i Siddals Road, a gdy wysiadłem z samochodu to uderzył mnie obrzydliwy fetor nawozu albo gnojówki. Dokładnie taki sam jaki można poczuć na polach uprawnych" - powiedział jeden z mieszkańców i dodał: "Nie zastanawiałem się nad tym, ale jak szedłem ulicą, zapach był coraz mocniejszy. W końcu stał się na tyle intensywny, że chciało mi się wymiotować".

Mieszkanka miasta ukrywająca się pod nickiem Meg napisała na Twitterze: "Dlaczego całe Derby śmierci jak zepsute jajka?"

Takich opinii pojawia się bardzo dużo. Wielu mieszkańców zaczęło już nawet narzekać, że nie może normalnie wyjść z domu, albo pojechać rowerem do pracy ze względu na wszechobecny fetor, który przyprawia o mdłości. Większość osób wskazuje, że najbardziej intensywny zapach panuje w centrum miasta i to tam doszukują się źródła zapachu. Jednak inni mieszkańcy miasta twierdzą, że źródło zapachu nie znajduje się w centrum miasta, ale na jego obrzeżach.

Bez względu na to, gdzie znajduje się źródło smrodu, wszyscy mieszkańcy są zgodni co do dwóch rzeczy: zapach przypomina płynny nawóz oraz nie można normalnie funkcjonować w takich warunkach. Policja oraz szpitale w Derbyshire, a także władze miasta twierdzą, że nie odebrali ostatnio żadnych doniesień o wycieku substancji chemicznych, więc sprawę trzeba nadal badać..