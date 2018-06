Skrajny niemiecki prawicowiec musiał przejść przez miasto prawie nagi, gdy ukradziono mu ubranie!

fot. Twitter

Alexander Gauland, niemiecki polityk ze skrajnej prawicy, który twierdzi, że Niemcy powinni być dumni z dokonań nazistowskiej armii, musiał przejść przez miasto prawie nagi, gdyż ukradziono mu ubranie, kiedy kąpał się w jeziorze. Złodziej zdążył jednak parę razy krzyknąć do 77-latka: „Nie jest to strefa do pływania dla nazistów!”.

77-letni Alexander Gauland, który jest jednym z liderów skrajnie prawicowej partii AfD i wielokrotnie wygłaszał kontrowersyjne poglądy, m.in. na temat tego, że Niemcy powinni przestać przepraszać za II wojnę światową, a nawet muszą być dumni z dokonań nazistowskiej armii, przeżył duże rozczarowanie, gdy zmuszony był wracać prawie nagi przez miasto w asyście policjantki.

Okazało się, że, gdy Gauland brał kąpiel w jeziorze w miejscowości pod Berlinem, pewien śmiałek ukradł mu ubranie krzycząc: „To nie jest strefa do pływania dla nazistów”. Obecnie policja szuka winowajcy i oświadczyła, że nie wyklucza „politycznej motywacji", która może stać za kradzieżą.

W internecie pojawiło się zdjęcie 77-letniego Gaulanda w samych bokserkach idącego ulicą w asyście policjantki. W ciągu zaledwie jednego dnia zostało ono udostępnione tysiące razy przez użytkowników sieci. Związane jest to głównie z tym, że Gauland jest bardzo kontrowersyjną postacią na niemieckiej scenie politycznej.

Publicznie podważał on autentyczność Holokaustu jak również gloryfikował zasługi nazistowskiej armii. Według niego jeśli Brytyjczycy są dumni z dokonań Churchilla, to Niemcy „mają prawo być dumni z dokonań niemieckich żołnierzy z czasów dwóch wojen światowych”.

77-letni prawicowiec swego czasu nawoływał do wprowadzenia zakazu wjazdu do Niemiec dla muzułmanów oraz stwierdził, że wymordowanie 6 mln ludzi w Holokauście jest „stekiem bzdur w tysiącletniej wspaniałej historii Niemiec”.

Mimo tych szokujących poglądów partia AfD, której Gauland jest jednym z liderów, w ciągu ostatnich lat urosła w siłę i jest obecnie trzecią co do wielkości polityczną partią w Niemczech.