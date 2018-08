Skandal w British Airways: Linie lotnicze zostały oskarżone o seksizm po tym, jak zakazały pracownikowi upinania włosów w kok

26-letni Sid Ouared nosi na co dzień włosy upięte w kok. Niestety, renomowana linia lotnicza British Airways, w której Brytyjczyk się zatrudnił, nie zezwala mężczyznom na noszenie takich fryzur w pracy.

Przygoda Sida Ouareda z British Airways trwała zaledwie 2 tygodnie. Brytyjczyk, który zatrudnił się do pracy w biurze obsługi klienta na lotnisku Heathrow, musiał szybko pożegnać się z nowym stanowiskiem z uwagi na swoją fryzurę. 26-latek nosi modny obecnie kok, który nie stanowi jednak dla niego żadnego symbolu przynależności religijnej lub kulturowej.

Sid Ouared, choć gładko przeszedł proces rekrutacyjny, już na samym początku przygody z British Airways usłyszał od swojego przełożonego, że nie może upinać włosów w kok, ponieważ pozwolenie na to mają jedynie kobiety. Zgodnie z zasadami ubioru przyjętymi przez British Airways kobiety mają prawo nosić w pracy m.in. kok, kucyk i warkocz, natomiast mężczyźni z długimi włosami mogą je mieć jedynie zaplecione w dredy (jak Rastafarianie).

- Oni po prostu powiedzieli „utnij to”, zawiń na włosach turban jak Sikh albo zrób sobie dredy jak Rastafarianie. Ja nie utożsamiam się z żadną z tych grup i nie mogę uwierzyć w to, że oni chcą mnie zmusić do tego, bym upinał swoje włosy w sposób, z którym się nie utożsamiam – powiedział rozżalony Ouared na łamach dziennika „Daily Mail”. - British Airways zatrzymało się w latach 70-tych – dodał.

Sid Ouared twierdzi, że padł ofiarą dyskryminacji ze względu na płeć. - Powiedziano mi, że nie mogę mieć włosów upiętych w kok, bo na to pozwolenie mają tylko kobiety. A zatem skoro nie jestem kobietą, to nie uzyskałem zgody na posiadanie takiej fryzury. To jest kompletny seksizm, nawet jeden z członków managementu w British Airways powiedział mi: „masz włosy jak dziewczyna” - zaznaczył 26-letni Brytyjczyk. - Tysiące kobiet, które pracują w British Airways i które pracowały wraz ze mną, miały włosy upięte tak jak ja. Ale to ja jestem przez to dyskryminowany – dodał.