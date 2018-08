Świadek ataku na Polki w Londynie: „To było przerażające. Jej twarz zwisała, starałam się ją przytrzymać”

Na zdjęciu 27-letni Joe Xuereb, który zaatakował Annę G. i jej 64-letnią matkę (fot. Metropolitan Police)

30-letnia Anna G. mieszka na tej samej ulicy co 27-latek, który zaatakował ją i jej matkę bez żadnego powodu bijąc je młotkiem do nieprzytomności. Obecnie dwie kobiety walczą o życie w szpitalu. W sprawie Anny G. głos zabrała jej siostra.

30-letnia Anna G. oraz jej 64-letnia matka trafiły w niedzielę w stanie ciężkim do szpitala po nieuzasadnionym ataku mieszkającego na tej samej ulicy 27-letniego Joe Xuereba, który dzięki pomocy przypadkowego kierowcy został aresztowany przez policję pod zarzutem usiłowania morderstwa.

Jedna z kobiet, która była świadkiem ataku powiedziała: „To było przerażające. Jej twarz zwisała, starałam się ją przytrzymać. To były zdecydowanie obrażenia na całe życie. Została uderzona w twarz i w głowę, a druga kobieta w głowę. Boję się, czy przeżyją. Jedna z kobiet dławiła się własną krwią, dlatego ją posadziliśmy. Na zmianę odzyskiwała i traciła przytomność. Czuję się chora, gdy zobaczysz coś takiego w telewizji, to ją wyłączasz”.

Koleżanka Polki, która pracowała razem z nią w S&P Global powiedziała „The Sun”: „Ona jest bardzo miłym i dobrym pracownikiem. Mam nadzieję, że w pełni wyzdrowieje”. W sprawie ataku korporacja, w której zatrudniona jest Polka, wydała oświadczenie: „Jesteśmy zszokowani i zasmuceni tym bezsensownym atakiem na naszą pracownicę i jej matkę”.

„The Sun” przytoczył także wypowiedź siostry zaatakowanej Polki: „Jest kochana, nikt nie miał powodów, by ją skrzywdzić. Moja mama jest w jeszcze gorszym stanie”. Zgodnie z relacją świadków 27-latek, który jest podobno niepoczytalny, zadał kobietom ciosy młotkiem, a następnie „spokojnie chodził wokół ofiar obracając w ręku młotek”.

„Zaatakował najpierw jej mamę, a ona odważnie ruszyła w jej obronie. Wtedy uderzył ją młotkiem w twarz i zadał im obu co najmniej pięć ciosów. Przez dwie czy trzy minuty nie uderzał w żadne inne części ciała. Nie mogłem rozpoznać [Anny – przyp. red.], była cała we krwi” - powiedział przypadkowy świadek ataku.

W sprawie ataku wypowiedział się także młodszy brat Xuereb'a, 24-letni Ben: „Joe miał problemy przez jakiś czas. Nie rozmawiałem z nim ostatnio. Cała rodzina jest w szoku. Nasza mama nie może sobie poradzić z tym, co się stało. Ona nie może w to uwierzyć”.

78-letni Chris Sankey, który jest emerytowanym nauczycielem i był świadkiem aresztowania 27-latka, powiedział: „Jeden z policjantów skierował na niego coś, co wyglądało jak paralizator. Było to niepokojące. Zupełnie na to nie zareagował. Oficer obezwładnił go od tyłu”.