Silny wiatr i ulewne deszcze nie odpuszczą do końca weekendu

Ten weekend nie należy na Wyspach do wymarzonych jesiennych weekendów. Przez całą niedzielę na znacznym obszarze Wielkiej Brytanii utrzymają się ulewne deszcze i silny wiatr.

Najcięższe warunki pogodowe będą dziś panować w południowej i południowo – wschodniej Anglii. Meteorolodzy przewidują, że w tych regionach kraju będzie wiało z prędkością nieco ponad 70 km/h na lądzie i nawet ok. 100 km/h na wybrzeżu. Dodatkowo na południu kraju może spaść do 30 mm deszczu.

Meteorolodzy uspokajają jednak, że mimo trudnych warunków pogodowych w niedzielę nie grozi nam już powtórka z zeszłego tygodnia, gdy huragan Ali i nawałnica Bronagh łamały drzewa i powodowały miejscowe podtopienia. - To będzie mokry i wietrzny dzień na południu kraju, przede wszystkim dla południowych hrabstw Anglii, a także prawdopodobnie dla hrabstw południowej Walii, ale nie będzie to w niczym przypominać nawałnic, z jakimi mieliśmy do czynienia w zeszłym tygodniu. To będzie typowo jesienny pochmurny, deszczowy dzień – powiedziała Helen Roberts z MetOffice.





Znacznie lepszą pogodą będą się dziś mogli cieszyć mieszkańcy Szkocji, Irlandii Północnej i północnej Anglii, gdzie będzie co prawda wietrznie i chłodno, ale gdzie też będzie prześwitywało słońce. W całym kraju niska będzie jednak temperatura, dochodząca w porywach do 15 st. C.

