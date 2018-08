Sierpniowy Bank Holiday: Kiedy dokładnie wypada? Skąd wzięły się Bank Holidays?

Koniec sierpnia w Wielkiej Brytanii wszystkim uczniom kojarzy się ze zbliżającym się powrotem do szkoły. Dla wszystkich osób pracujących jest to z kolei ostatni wakacyjny Bank Holiday, który przypada na koniec sierpnia. Skąd on się bierze?

Sierpniowy Bank Holiday obowiązuje w całej Wielkiej Brytanii, ale w poszczególnych cześciach kraju przypada na różne dni. I tak, w Szkocji jest to na przykład pierwszy poniedziałek sierpnia. Jeśli w ogóle spojrzeć na poszczególne dni wolne od pracy w Wielkiej Brytanii, to przeważnie ustalane są na poniedziałek. Skąd wzięły się Bank Holidays?

Zostały one ustalone na mocy specjalnej ustawy z 1871 roku, która wprowadzała cztery dni wolne w Anglii, Walii i Irlandii Północnej i pięć w Szkocji. Sierpniowy dzień wolny od pracy został wprowadzony po to, aby dać pracownikom ostatni moment na skorzystanie z letniej pogody i wprowadzony został w 1871 roku przez liberalnego polityka sir Johna Lubbocka. Od 150 lat Brytyjczycy mogą więc cieszyć się z ostatniego wolnego poniedziałku w wakacje.

Do 1971 roku sierpniowy Bank Holiday przypadał na pierwszy poniedziałek miesiąca, ale kolidował on z tradycyjnymi dwutygodniowymi urlopami, które Brytyjczycy wykorzystywali w pierwszej połowie sierpnia, dlatego został przeniesiony na ostatni poniedziałek. Z tej zmiany wyłamała się tylko Szkocja, która zachowała wcześniejszą datę. A kiedy zatem przypada następny Bank Holiday w Wielkiej Brytanii? Tutaj nie mamy zbyt dobrych wieści, ponieważ kolejny będzie dopiero 25 grudnia.

Jednak zanim ten dzień nadejdzie, czeka nas jeszcze sierpniowy Bank Holiday, który przypada na dzień 27 tego miesiąca, czyli tradycyjnie jest to poniedziałek. W ten długi weekend mieszkańcy Wielkiej Brytanii będą mogli pocieszyć się pogodą i skorzystać z niej wyjeżdżając gdzieś na ostatnią letnią wycieczkę. Jeśli kogoś nie interesują wycieczki za miasto, to może wybrać się na znany na całych Wyspach Festiwal w Notting Hill, który przypada na 26-27 sierpnia. W tym samym czasie w całej Wielkiej Brytanii odbywa się cała masa festiwali i innych imprez, więc jest w czym wybierać.