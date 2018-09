Seksizm w szkole w UK? Nastolatek został wyrzucony z klasy za... noszenie kolczyków

Fot. Google Street View

15-letni Callum Nisbett został wyrzucony z klasy i odizolowany od reszty uczniów za to, że w uszach miał niewielkie kolczyki. Noszona przez niego biżuteria niczym się nie różniła od biżuterii, którą miały na sobie jego koleżanki ze szkoły.

Jak donosi portal „Birmingham Live” Callum Nisbett usłyszał w katolickiej szkole Peter's Catholic School w Solihull, że nie może nosić kolczyków, ponieważ „jest chłopcem”. Z uwagi na to, że nastolatek odmówił zdjęcia kolczyków, został on wyrzucony z klasy i odizolowany od reszty swoich kolegów. Pozbycie się biżuterii było warunkiem powrotu do klasy.

Cała sytuacja zszokowała mamę 15-latka, która nie zgadza się z tym, iż biżuterię mogą nosić jedynie dziewczynki. - Kolczyki nie są przeznaczone tylko dla dziewczynek – pozwalanie na noszenie ich jedynie dziewczynkom jest seksistowskie! To jest złe. Moja córka ma takie same kolczyki i nigdy nie kazano jej ich wyciągnąć - poskarżyła się zdruzgotana matka chłopca.

- Rozmawiałam z zastępcą dyrektora, który powiedział mi, że nie chodzi o to, iż te kolczyki są nieodpowiednie, ale o to, że [Callum] jest chłopcem. Zapytałam 'czy pan się słyszy?', a on odpowiedział na to, iż taka jest polityka szkoły. Sprawdziłam więc regulamin szkoły, w którym jest powiedziane, że dziewczynki mogą nosić kolczyki na sztyftach, ale też nic nie ma w nim o tym, iż chłopcy nie mogą tego robić. Jestem naprawdę wściekła i zdumiona faktem, że szkoła średnia w naszych czasach nie uznaje równości płci – dodała Sharon Richards.

Mimo wyrażonego oburzenia przez mamę Calluma oraz braku jasnych zapisów w kwestii noszenia przez chłopców biżuterii w regulaminie szkoły, dyrektor pozostał nieugięty. 15-latkowi pozwolono powrócić do klasy dopiero po wyciągnięciu kolczyków z uszu. Jednak po nagłośnieniu sprawy przez media dyrektor szkoły zapowiedział przejrzenie regulaminu pod kątem równego traktowania chłopców i dziewczynek.

