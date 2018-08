Samozatrudnienie w Wielkiej Brytanii – Wywiad z księgową polskiego biura rachunkowego w UK

Czy w Wielkiej Brytanii opłaca się prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek? Jak wygląda praca w charakterze self-employed i dla kogo samozatrudnienie jest najbardziej korzystne? Na te i inne pytania odpowiedziała na łamach Polish Express Monika Ludwicka – księgowa polskiego biura rachunkowego Miltax Ltd.

Polish Express: Czy Polacy mieszkający na Wyspach chętnie zakładają własną działalność i chcą pracować jako samozatrudnieni?

Monika Ludwicka: Zdecydowanie tak. Ze względu na oferowane przez nas, bezpłatne porady, otrzymujemy bardzo dużo zapytań na temat samozatrudnienia, które jest najprostszą formą prowadzenia działalności w UK. Praca jako Self Employed daje nam dużą swobodę, a dobrym tego przykładem są na przykład rodzice z małymi dziećmi.

Wśród mieszkających na Wyspach Polaków tylko nieliczni mają komfort mieszkania blisko rodziny, na której wsparcie mogą liczyć w czasie, kiedy oni sami, udając się do pracy na etacie, muszą ją wykonywać w ściśle określonych godzinach. W takim wypadku praca jako Sole Trader staje się często jedynym możliwym rozwiązaniem, zwłaszcza gdy jedno z rodziców pracuje w systemie zmianowym. Należy zaznaczyć, że osoby wybierające ten właśnie typ "zatrudnienia" to często również osoby chcące spełniać swoje pasje, które dzięki pracy na własny rachunek realizują marzenia.

Polish Express: Brytyjskie przepisy sprzyjają samozatrudnionym?

Monika Ludwicka:Odmienność tutejszych przepisów od tych, które pamiętamy z Polski, daje podatnikowi naprawdę dużą elastyczność, przede wszystkim na samym początku działalności. Klienci mogą skupić się na rozwoju biznesu i cieszyć się pierwszymi sukcesami, nie martwiąc się jednocześnie o częste składanie deklaracji do urzędu lub opłacanie składek podatkowych.

Cały proces rejestracji odbywa się przez internet i trwa dosłownie kilkanaście minut. Dla wielu osób zaskakujący jest fakt, że w UK mamy bardzo dużo czasu na zarejestrowanie swojej działalności. Zakładając, iż przygodę z samozatrudnieniem rozpoczynamy na samym początku roku podatkowego, np. 6 kwietnia 2018 r., to czas na rejestrację mamy aż do 5 października po zakończonym roku podatkowym, w którym zaczynaliśmy - w tym przypadku jest to 5 października 2019 r. Wysoka kwota wolna od podatku, zwiększana regularnie od kilkunastu lat, sprawia, że dużo osób nie musi go opłacać lub płaci tylko niewielką sumę. Równie atrakcyjnym rozwiązaniem jest ostateczny termin dokonania tej opłaty. Osoby pracujące jako Self Employed muszą uregulować te zobowiązania tylko raz w roku i mają na to aż 10 miesięcy od zakończenia roku podatkowego.

Polish Express: Osoba, która zakłada własną działalność, może liczyć na bezpłatną pomoc doradcy w rozwijaniu swojego biznesu?

Monika Ludwicka:Wybierając biuro księgowe warto upewnić się, że otrzymamy wsparcie na każdym etapie działalności. Każdy biznes jest inny, a na drodze do sukcesu często musimy pokonać wiele przeszkód, własnych słabości lub odważyć się na śmiałe posunięcia. Ważne jest, aby wybierając swojego przyszłego doradcę mieć poczucie, iż możemy się z nim skontaktować w każdej nurtującej nas sprawie bez obawy, że taka konsultacja zakończy się dla nas kolejnym rachunkiem. Osoba, z którą będziemy współpracować, powinna wykazywać się dużą cierpliwością, otwartością oraz wyrozumiałością, co w połączeniu z bezpłatnymi poradami da nam poczucie bezpieczeństwa.

Każdy, kto zakłada działalność gospodarczą na terenie Wielkiej Brytanii, może skorzystać również z bezpłatnej porady HMRC. Wystarczy skontaktować się z darmową infolinią, skorzystać z web chatu lub specjalnie dedykowanego do tego celu adresu mailowego.

Polish Express: Niektórzy Polacy sami decydują się rozliczać z brytyjskim fiskusem. Dlaczego w tej sprawie warto skorzystać z pomocy doświadczonej księgowej?

Monika Ludwicka: Bogato zaopatrzona w informacje strona gov.uk oraz możliwość wykonywania rozliczeń online sprawiają, że część osób faktycznie podejmuje wyzwanie samodzielnego rozliczania się. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że są one wykonane błędnie i są oparte na zasłyszanych lub wyczytanych gdzieś poradach. Niestety bardzo częstym zjawiskiem jest sytuacja, w której podatnik nie wykorzystuje wszelkich możliwych odliczeń lub przeciwnie, odlicza wydatki, które mogą być z łatwością zakwestionowane podczas ewentualnej kontroli z HMRC. Rozliczenie wykonane za pośrednictwem profesjonalnego biura księgowego, odpowiednio wykształconej i doświadczonej kadry, pomoże zaoszczędzić wiele cennego czasu, niepotrzebnego stresu i ciężko zarobionych pieniędzy.

Polish Express: Jak można skorzystać z pomocy Państwa biura rachunkowego?

Monika Ludwicka: Oferujemy obsługę małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w Wielkiej Brytanii. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na naszą stronę www.miltax.info albo do kontaktu z naszymi księgowymi pod adresem [email protected]. Zachęcamy także do zajrzenia na nasz profil na Facebooku.