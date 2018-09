Samolot Ryanaira nie wylądował z powodu huraganu Ali! Piloci poderwali maszynę na kilka sekund przed przyziemieniem

Fot. YouTube

Ten lot mógł się skończyć tragicznie, gdyby nie przytomność pilotów Ryanaira, którzy zdecydowali się podnieść maszynę na kilka sekund przed przyziemieniem. W wylądowaniu samolotu na lotnisku Dublin Airport przeszkodził huragan Ali.

Huragan Ali,który wczoraj uderzył w Zieloną Wyspę, zebrał już śmiertelne żniwo. Na skutek silnego wiatru, wiejącego w porywach z prędkością nawet 140 km/h, w Irlandii zginął mężczyzna, a w Irlandii Północnej – kobieta, której przyczepę wiatr zrzucił z klifu w Galway.

Huragan poczynił na Zielonej Wyspie spore spustoszenie, a dodatkowo znacznie utrudnił transport. Na spore kłopoty z silnym wiatrem napotkali m.in. piloci, którzy lądowali na lotnisku w Dublinie. Na nagraniu opublikowanym w sieci widać, jak jeden z samolotów Ryanaira nie zdołał wylądować i jak został poderwany przez pilotów na kilka sekund przed przyziemieniem. Oglądnięcia wideo nie rekomendujemy osobom, które boją się latać.

O swoim niepokoju związanym z lądowaniem na lotnisku w Dublinie w czasie huraganu Ali opowiedział na łamach „Daily Mirror” Eamon Donoghue z Roscommon. - Byłem w tym samolocie. To był moment, w którym serce stanęło mi w gardle, ale [pilotom] udało się sprowadzić nas na ziemię przy drugim podejściu. Samolot za nami zrobił dokładnie to samo co my, tylko że on nie był aż tak nisko. Jestem absolutnie zachwycony pilotami. - powiedział Irlandczyk.

