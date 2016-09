Samochody bez kierowców już wożą ludzi

Na łamach wielu czasopism na całym świecie pojawiały się informacje o przyszłości, w której samochody same jeżdżą, a paczki czy zakupy dostarczane są same przez automatyczne drony. Teraz jednak nadszedł czas, gdzie takie rozwiązania pojawiają się na ulicach miast.

Lyon jest pierwszym miastem na świecie, którego mieszkańcy mogą poczuć się jak w licznych filmach science – fiction. Na ulice tego francuskiego miasta wyjechały bowiem w pełni automatyczne, bezobsługowe mikrobusy.

U progu nowoczesności

Co prawda trasa oraz prędkość pojazdów mogą wywołać uśmiech u niejednego mieszkańca wielkiej metropolii, który porusza się na co dzień metrem lub autobusem. Mikrobusy jeżdżą z prędkością 20 km/h na godzinę, a trasa posiada zaledwie 5 przystanków, które pokonuje w około 10 minut. Jednorazowo do automatycznego pojazdu może wejść 15 osób.

Mikrobusy dostarczyła firma Navya, która testowała je już we francuskim La Rochelle i w szwajcarskim Sionie, ale dopiero teraz zdecydowano się na testy z pasażerami. Minibusy wyposażone są w zaawansowane systemy laserowe – sensory oraz stereowizory, które pozwalają pojazdowi unikać przeszkód oraz w system nawigacji GPS, który pozwala mu poruszać się po wyznaczonej trasie.

Totalna automatyzacja

To jednak nie jedyne ułatwienie jakie czeka na mieszkańców Lyonu. Do końca tego roku sieć pizzerii „Domino’s” chce rozpocząć dostarczanie swoich wyrobów za pomocą automatycznych dronów.

Urządzenie to, samo dostarczy pizzę pod wskazany przez zamawiającego adres i poinformuje go, że zamówienie jest już do odebrania. Sieć testowała już takie rozwiązanie w Nowej Zelandii i jak widać testy przeszły pozytywnie.

Drony pozwolą zaoszczędzić przede wszystkim na paliwie potrzebnym do rozwożenia towaru za pomocą samochodu czy skutera oraz przyczynią się do zmniejszenia emisji spalin. „Przecież to bez sensu, żeby dwutonowa maszyna dowoziła dwukilogramowy towar” – uzasadnia przedstawiciel Domino’s Don Meij.

Technika vs biurokracja

Jednak jak zwykle bywa w przypadkach takich nowości, problemem może być prawo i biurokracja. Francja wprowadziła zakaz używania dronów nad gęsto zaludnionymi terenami. Niedawno turysta w Paryżu trafił nawet do aresztu za latanie dronem wokół katedry Norte Dame.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Wejdź na LAJT (lajt.co.uk)

Chcesz poznać więcej tajemnic gwiazd? Chciałbyś schudnąć, a nie wiesz jak się do tego zabrać? Najnowsze trendy, plotki, romanse, skandale, skuteczne diety, rozrywka tylko na LAJT (lajt.co.uk)