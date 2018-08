Sajid Javid: „Brexit zakończy dekady niekontrolowanej imigracji. uruchomimy system imigracyjny, który będzie działał na korzyść Wielkiej Brytanii”

Brytyjski minister spraw wewnętrznych mimo czarnych chmur, które kłębią się nad Wielką Brytanią w związku z ryzykiem fiaska negocjacji ws. Brexitu, z entuzjazmem wypowiada się na temat odłączenia od UE. Sajid Javid twierdzi, że wreszcie jego kraj „odzyska kontrolę nad swoimi granicami” i „zakończy całe dekady niekontrolowanej imigracji”.

Minister spraw wewnętrznych skrytykował politykę otwartych drzwi prowadzoną przez lata przez laburzystów i oświadczył, że dzięki Brexitowi Wielka Brytania będzie mogła odzyskać kontrolę nad swoimi granicami, a co za tym idzie – będzie mogła kontrolować imigrację.

„Po tym, jak opuścimy Unię Europejską, przestanie obowiązywać prawo do swobodnego przepływu osób i uruchomimy system imigracyjny, który będzie działał na korzyść Wielkiej Brytanii. Będziemy pewni, że kontrolujemy nasze granice, ale nie zrezygnujemy z zachęcania do przyjazdu tych, którzy przyczyniają się do rozwoju tego kraju” – powiedział Sajid Javid.

Imigranci z UE składający wnioski o status osoby osiedlonej pozwali brytyjski rząd. Są przeciwko ograniczeniu dostępu do swoich danych w Home Office

Zapewnienia ministra odnośnie nowej polityki imigracyjnej są zaskakujące w świetle tego, że w czasie referendum w 2016 Sajid Javid opowiadał się głośno za pozostaniem w Unii Europejskiej. Teraz jednak wierzy w to, że odejście od Wspólnoty jest jedynym sposobem na to, aby odzyskać kontrolę nad granicami kraju.

Co ciekawe, zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez Migration Watch, głównym czynnikiem, który przyczynił się do wyniku referendum w 2016 roku były obawy związane z imigracją. Warto tutaj jednak wspomnieć, że były one podsycane przez antyimigranckie hasła niektórych polityków, na czele z Nigelem Faragem, który zaraz po ogłoszeniu wyniku referendum podał się do dymisji, wraz z Davidem Cameronem będącym inicjatorem całego przedsięwzięcia.