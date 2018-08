Sadiq Khan wypowiada wojnę terrorystom. Chce zakazać ruchu samochodowego w centrum Londynu

Sadiq Khan zamierza rozpocząć walkę z terrorystami w stolicy Wielkiej Brytanii. W tym celu burmistrz chce zakazać ruchu samochodowego w niektórych miejscach miasta.

Sadiq Khan zapowiedział, że chce wyłączyć z ruchu samochodowego niektóre obszary Londynu, na przykład Parliament Square. Jego decyzja to odpowiedź na zeszłotygodniową próbę sforsowania bramy Pałacu Westminsterskiego. W ten sposób burmistrz Londynu chce walczyć z zagrożeniem ze strony terrorystów.

W trakcie ataku na budynek parlamentu trzy osoby zostały ranne po tym jak samochód próbował sforsować bariery zabezpieczające budynek.

Khan powiedział w radiu BBC, że dostosowanie niektórych obszarów miasta wyłącznie dla ruchu pieszego może podwyższyć bezpieczeństwo zarówno samych mieszkańców i turystów, jak tez okolicznych budynków. Stwierdził też, że mieszkańcy miasta "nie mogą stracić najważniejszej rzeczy w demokracji, jaką jest dostęp do parlamentarzystów".

"Ludzie muszą nadal mieć dostęp do parlamentu oraz do parlamentarzystów. Obywatele powinni mieć do nich swobodny dostęp, to jest podstawa demokracji. Uważam, że jeśli cały plac ma być wyłączony z ruchu, to czeka nas wiele wyzwań i problemów do rozwiązania. Obecnie jest on arterią komunikacyjną dla samochodów poruszających się po Londynie, dlatego potrzeba znaleźć rozwiązanie, które podwyższy bezpieczeństwo w tamtym rejonie, a równocześnie nie sprawi, że zniknie to, co jest najpiękniejsze w naszym mieście: swobodne i bezpieczne poruszanie się po nim" - powiedział Khan.

Sprawcą ostatniego ataku, po którym padły wspomniane zapewnienia burmistrza miasta Sadiqa Khana, był Sudańczyk z brytyjskim paszportem - Salih Khater. Według ustaleń policji mężczyzna przyjechał swoim samochodem marki Ford Fiesta z Birmingham do Londynu w zeszły poniedziałek wieczorem. Przez 4,5 godziny jeździł wokół Pałacu Westminsterskiego oraz Whitehall, by wreszcie wjechać w okalającą budynki bramę. Władze twierdzą, że dokonały przeszukania dwóch mieszkań powiązanych z atakiem: jednego w Birmingham, a drugiego w Nottingham.