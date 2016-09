Rząd UK zapewnia – MIMO Brexitu gospodarka będzie… kwitła!

Kanclerz Skarbu w administracji Theresy May jest przekonany, że pomimo Brexitu gospodarka Wielkiej Brytanii rozwijać się będzie w takim samym tempie, jak w przypadku pozostania w strukturach unijnych. Na czym opiera swoje przekonanie?

Na dowód tego twierdzenia Philip Hammond przytacza analizy niezależnych od brytyjskiego rządu ekspertów, które pokazują, że trend zwyżkowy w krajowej ekonomii będzie się utrzymywał. Według najnowszych badań nic nie wskazuje na to, że wyniki referendum 23 czerwca będą miały znaczący wpływ na wzrost gospodarczy, kondycję giełdy czy funkcjonowanie największych brytyjskich przedsiębiorstw. Te prognozy pojawiają się niejako wbrew pełnym paniki doniesieniom, że Brexit okaże się zabójczy dla brytyjskiego świata finansów, ale czy rewelacjom Hammonda można wierzyć?

Przede wszystkim trzeba brać poprawkę na to, że jest on członkiem rządu, więc trudno, aby nie zapewniał nas, że z gospodarką wszystko jest w porządku, a obecna administracja urzędująca na Downing Street 10 spisuje się bez zarzutu. Po drugie trzeba zwrócić uwagę na okres czasu, do jakiego odwołuje się rzeczona ekspertyza – Ministerstwo Skarbu zamawia analizę trzydziestu niezależnych specjalistów od finansów, którzy rekrutują się z rad nadzorczych banków w City, think tanków, uniwersytetów i ośrodków badawczych co miesiąc i odnosi się jedynie do bieżącego roku. Jest to więc analiza krótkoterminowa.

Zadaniem owych ekspertów jest przewidzenie tego, jak zachowa się gospodarka w niedalekiej przyszłości na podstawie jej obecnego stanu. Póki co UK nie uruchomiło jeszcze Artykułu 50 i wciąż ma dostęp do wspólnego rynku, więc trudno się dziwić, że przewidywany wzrost PKB utrzymuje się na poziomie 1.8% (choć niedawno mówiło się o 1.5%). Ciekawe w jakim nastroju będzie Hammond (i brytyjska gospodarka), kiedy rozpocznie się proces wychodzenia z UE.

Póki co comiesięczna analiza wykorzystywania jest przez zwolenników Brexitu do otrąbienia kolejnego politycznego sukcesu. “W zaledwie trzy miesiące Project Fear zamienił się w Project Farce” – komentował obrazowo torys Craig Mackinlay. “Wraz z nowymi umowami handlowymi na horyzoncie brytyjska ekonomia nigdy nie wyglądał tak dobrze” – dodaje Richard Tice z Leave Means Leave.

Oby mieli rację. Oby Brexit nie uderzył w ekonomię tak, jak spodziewają się tego ci, którzy byli jego przeciwnikami.