Rząd brytyjski został pozwany za przepisy nakazujące landlordom sprawdzanie statusu imigracyjnego

Rząd został oskarżony oto, że nakaz sprawdzania statusu imigracyjnego przez landlordów jest rasistowski. Oskarżycielami jest grupa posłów i prawników specjalizujących się w temacie imigracji.

Grupa członków parlamentu ze wszystkich partii oraz prawnicy zajmujący się imigracją twierdzą, że przepis nakazujący landlordom sprawdzanie statusu imigracyjnego osób chcących wynając dom lub mieszkanie jest rasistowski. Wprowadzając to prawo rząd chciał stworzyć "wrogie środowisko" dla nielegalnych imigrantów mieszkających w Wielkiej Brytanii. Według przeciwników tego prawa stwarza ono sytuację, w której imigranci stają si bezdomni i wykorzystywani.

Imigranci z Europy Wschodniej mogą mieć problem z uzyskaniem „statusu osoby osiedlonej”

Przepisy te zostały przedstawione w 2015 roku i wymagają od landlordów w Anglii sprawdzania każdej osoby chcącej wynająć nieruchomość pod kątem jej statusu w Wielkiej Brytanii. Parlamentarzyści otrzymali zapewnienie, że wszystko będzie gruntownie i przejrzyście kontrolowane, ale według nich nic takiego nie miało miejsca. Grupa The Joint Council for the Welfare of Immigrants, która odpowiada za pozew ostrzegła, że zmuszanie landlordów do przeprowadzania procedury sprawdzającej lokatorów jest niezgodne z Europejską Konwencją Praw Człowieka.

Chai Patel z The Joint Council for the Welfare of Immigrants powiedziała, że przepis ten stworzył system, który "zmusza landlordów do zachowywania się w sposób rasistowski" i oskarżyła rząd o "chowanie głowy w piasek" poprzez brak kontrolowania tego jak przepis ten działa w praktyce.

"Nawet jeśli landlord nie chce nikogo dyskryminować oraz nie jest do nikogo uprzedzony, to to i tak musi się taki sposób zachowywać, ponieważ w przeciwnym wypadku grożą mu duże kary. System nakazuje mu wybieranie tych wynajmujących, którzy posiadają brytyjski paszport, a to jest dyskryminacja. Przepisy te sprawiają, że wiele osób może trafić na bruk" - powiedziała Patel.

Przepis nakazujący landlordom sprawdzanie statusu imigracyjnego osobie chcącej wynająć nieruchomość na razie obowiązuje tylko i wyłącznie na terenie Anglii, ale grupa posłów, prawników oraz aktywistów z The Joint Council for the Welfare of Immigrants zaapelowała do ministrów, aby ci bliżej przyjrzeli się temu jak wprowadzone prawo działa w praktyce, a dopiero potem rozszerzyli je na pozostałe części Wielkiej Brytanii.

