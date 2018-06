Ryanair odpowiada na krytykę reklamy, w której popiera nadużywanie alkoholu!

Fot. Twitter/ryanair

Linie lotnicze Ryanair po raz kolejny znalazły się w ogniu krytyki. Tym razem tani przewoźnik reklamował nadużywanie alkoholu jako "coś normalnego".

Irlandzkie tanie lotnicze już kolejny raz znalazły się w ogniu krytyki po tym jak reklamowały się w social mediach zdjęciem sugerującym, że nadużywanie alkoholu jest akceptowalne. Zdjęcie pojawiło się w social mediach, a cała kampania była skierowana do studentów podchodzących do tzw. Leaving Certificate, czyli egzaminu przeprowadzanego w Irlandii.

Na zdjęciu widać mężczyznę leżącego na plaży, a obok pustą butelkę. Sugeruje to, że mężczyzna jest jest w stanie upojenia alkoholowego po wypiciu zawartości pustej już butelki. Zdjęcie zostało podpisane w następujący sposób: "do wszystkich podejmujących egzamin Leaving Certificate: zaplanujcie sobie swoje wymarzone wakacje teraz, żeby mieć na co czekać".

"Dokonaj rezerwacji na stronie Ryanaira już dzisiaj. To możesz być Ty" - głosił podpis pod wspomnianym zdjęciem.

Wielu użytkowników Twittera, ponieważ to na tym portalu linie lotnicze opublikowały zdjęcie, które wywołało kontrowersje, pisało o "nieodpowiedzialności" Ryanaira oraz o tym, że "wspiera on nadużywanie alkoholu".

Organizacja Dual Diagnosis Ireland, która zajmuje się pomaganiem osobom uzależnionym twierdzi, że post taniego przewoźnika wysyła złą wiadomość.

"Zachęcanie do nadużywania alkoholu i uważanie tego za normalne zachowanie podczas, gdy trzy osoby dziennie giną z tego powodu, jest haniebne. To jest w istocie bardzo nieodpowiedzialne ze strony Ryanaira, ponieważ nadużywanie alkoholu, to poważny problem. Nie zdajemy sobie w pełni sprawy z tego jaki wpływ ma alkohol na nasz organizm".

Firma wyjaśniła później, że post został umieszczony przez osoby, które korzystały ze swoich wspomnień odnośnie egzaminów końcowych i wakacji.

"Osoby zajmujące się w naszej firmie komunikacją przez social media korzystały ze swoich wakacyjnych wspomnień przypominając sobie wszystkie wspaniałe miejsca, które widziały " - powiedział rzecznik Ryanaira.

W zeszłym roku irlandzki przewoźnik wprowadził zakaz sprzedaży alkoholu na pokładach swoich samolotów przed godziną 10. Co więcej, pasażerowie lecący z Wielkiej Brytanii na Ibizę mają zakaz wnoszenia na pokład samolotu alkoholu zakupionego w strefie bezcłowej.