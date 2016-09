Rusza petycja, by zagwarantować imigrantom z UE prawo do pozostania na Wyspach po Brexicie ŻYCIE W UK

Chuka Umunna, zaapelował do parlamentarzystów, którzy brali udział w kampanii na rzecz Brexitu, aby dali gwarancję imigrantom z Unii Europejskiej, że będą mogli nadal mieszkać i pracować na Wyspach po Brexicie.

„Obywatele krajów Unii Europejskiej to istoty ludzkie, jak każdy z nas. To niepokojący znak tych czasów, że musi to być ciągle podkreślane. Gdy jednak brytyjski rząd odmawia zagwarantowania imigrantom z Unii żyjącym na Wyspach obecnego statusu, ważne staje się podkreślanie tego bardziej niż kiedykolwiek. Dlatego walczymy o to, by rząd zagwarantował im prawo do pozostania w Wielkiej Brytanii i prawo do równego traktowania” – powiedział Umunna z Partii Pracy.

W czasie kampanii na rzecz opuszczenia Wspólnoty politycy, w tym także Boris Johnson, zapewniali, że imigranci z UE nie zostaną pokrzywdzeni przez Brexit. Jednak Theresa May powstrzymuje się teraz przed podtrzymaniem tych gwarancji, co z kolei uważa się za wykorzystywanie imigrantów jako „karty przetargowej” w kontekście przyszłych negocjacji z Unią.

Takie postępowanie stawia tym samym pod znakiem zapytania status brytyjskich imigrantów, którzy żyją poza Wielką Brytanią, włączając w to liczną grupę brytyjskich emerytów mieszkających w Hiszpanii. Umunna stwierdził: „To haniebne, że od referendum David Davis, minister ds. wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE, mówi o tym, że mieszkający tutaj imigranci z Unii Europejskiej mogą zostać wysłani do domów. Pan Davis natomiast nic o tym nie mówił w czasie kampanii na rzecz Brexitu”.

„Imigranci z UE to nie są karty przetargowe. Ponad dwa miliony obywateli krajów Unii, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii to nasi przyjaciele, sąsiedzi, koledzy w pracy. W wielu przypadkach także nasi bliscy, partnerzy, żony czy mężowie. Oni wszyscy mają prawo tutaj pracować, prawo żyć, i prawo do uczestniczyć w życiu swoich rodzin” – oświadczył Umunna, który namawia do podpisywania petycji z żądaniem skierowanym do brytyjskiego rządu, by zagwarantować imigrantom z UE zachowanie obecnych praw także po Brexicie. „Możemy zmusić nowy konserwatywny rząd do zrobienia tej przyzwoitej rzeczy” – stwierdził młody polityk.

