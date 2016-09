Rumun deportowany za okradanie klientów korzystających z bankomatu na Wyspach! Teraz wrócił i wpadł po raz drugi NEWS

Imigrant z Rumunii, Varga Viotel Vasile został wydalony z Wielkiej Brytanii po spędzeniu 16 miesięcy za kratkami za skimming. Teraz udało mu się wrócić na Wyspy, żeby ponownie okradać klientów banków.

Obywatel Rumunii spędził 16 miesięcy za kratami za wykradanie danych oraz numerów PIN z kart bankomatowych za pomocą specjalnego urządzenia. Szybko udało mu się jednak wrócić na Wyspy. W ubiegłym miesiącu został zauważony, gdy znów próbował okraść klientów korzystających z bankomatów.

W poprzednim miesiącu Rumun ponownie dostał się do Wielkiej Brytanii, by kontynuować okradanie klientów. Został bowiem złapany, gdy próbował zainstalować urządzenie do skimmingu w bankomacie w supermarkecie w Huddersfield we wschodnim Yorkshire.

W sądzie Vasile przyznał, że złamał zakaz wjazdu do Wielkiej Brytanii, jaki go obowiązywał. Teraz Home Office ponownie deportuje oszusta, jednak dopiero po zapadnięciu wyroku sądu w sprawie o kolejne oszustwo bankowe Rumuna.

Prokurator Louise Pryke powiedział, że Vasile już wcześniej dopuszczał się różnych zbrodni na terenie Wielkiej Brytanii, m.in. włamań i kradzieży.

Obrońca Rumuna, Jeremy Barton twierdzi, że jego klient zajął się oszustwami bankowymi z powodu długów, jakie na nim ciążyły. Początkowo sąd skazał Rumuna na 22 miesiące więzienia za oszustwo, kradzież oraz składanie fałszywych zeznań, jednak kara została później zmniejszona do 16 miesięcy.

„Nie ma wątpliwości, że skazany nie miał żadnych skrupułów, żeby pozbawić pieniędzy ciężko pracujących ludzi” – powiedział sędzia Geoffrey Marson.

Przestępstwo, którego dopuścił się Vasile to skimming. Polega na odczytaniu informacji zawartych na karcie bankomatowej za pomocą specjalnego urządzenia, które przestępcy instalują w bankomatach. W ten sposób nieświadomy klient wypłacający gotówkę podaje przestępcom dane swojego konta i karty włącznie z numerem PIN.