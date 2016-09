Rozpocząć dzień od orgazmu? Dzięki temu budzikowi to możliwe!

To urządzenie na trwałe zmieni koszmarne poranki w najbardziej wyczekiwane momenty dnia. Brzmi nieprawdopodobnie, ale taki scenariusz stał się już faktem dla wielu kobiet. Chcesz do nich dołączyć?

Poranki często nie kojarzą się nam dobrze . Zwykle musimy wstać za wcześnie, budzi nas hałaśliwy budzik, a my poirytowani i źli staramy się zwlec z łóżka. Wyobraź sobie poranek, kiedy nie zrywasz się nagle z zawałem serca pędząc do głośnego budzika, albo nie wyłączasz z irytacją po tysiąc razy alarmu. Kiedy nie wstajesz zły i nie czujesz się jak zombie, które co krok potyka się o wszystkie przedmioty w pokoju.

Wyobraź sobie natomiast, że budzisz się z uśmiechem na twarzy i z rozkoszą. Niemożliwe? A jednak, ten nowy wynalazek sprawi, że z niecierpliwością będziesz czekała na poranną pobudkę.

Pobudka z orgazmem

Zastanawiasz się pewnie cóż to za nowy wynalazek i jak działa? Odpowiedzialne jest za to malutkie urządzenie będące połączeniem budzika i wibratora. Ustawiasz alarm, wkładasz do bielizny, idziesz spać i… czekasz na przyjemne budzenie. Tajemnicze i już przez was pewnie pożądane urządzenie nosi nazwę Little Rooster, a produkuje je brytyjska firma. Jest ono niewielkie i niepozorne, ale jak zapewniają pomysłodawcy zapewnia mocne doznania od samego rana.

Urządzenie ma 27 poziomów wibracji i wiele funkcji, poza standardowym – bezgłośnym alarmem. Kiedy nadchodzi godzina pobudki Little Rooster zaczyna delikatnie drgać, ale nie wydaje z siebie żadnego dźwięku, tak jak normalny budzik. Z czasem drgania się nasilają aż do momentu, kiedy całkowicie się nie wybudzimy i nie wyłączymy urządzenia.

