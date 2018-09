Roaming, prawo jazdy, ochrona środowiska - Rząd UK opublikował kolejny pakiet analiz na wypadek opuszczenia UE bez porozumienia

Fot. Getty

W dniu wczorajszym rząd UK opublikował 28 nowych dokumentów zawierających analizę skutków wciąż prawdopodobnego opuszczenia Unii Europejskiej bez porozumienia. Dokumenty dotyczą m.in. roamingu, ważności brytyjskiego prawa jazdy na kontynencie po Brexicie, ważności paszportów po opuszczeniu UE i ochrony środowiska.

Obecny pakiet jest drugim pakietem dokumentów opublikowanych przez rząd w celu analizy sytuacji w razie wystąpienia no-deal Brexit. Pierwszy zbiór, liczący 25 dokumentów, został przygotowany pod koniec sierpnia, a dotyczył m.in. wzajemnego uznawania lekarstw, testów klinicznych i sprzętu medycznego, produkcji i przetwarzania żywności organicznej, pomocy publicznej oraz subsydiów dla brytyjskiego rolnictwa, a także finansowania projektów objętych funduszami UE.

Wśród najważniejszych tematów poruszonych w obecnym pakiecie znajdują się te dotyczące roamingu, ważności brytyjskich paszportów po Brexicie oraz ochrony środowiska. Jeśli chodzi o roaming, to pewne jest, że w przypadku braku umowy z UE zostanie on ponownie wprowadzony. Obecnie na terytorium Unii Europejskiej klienci firm telekomunikacyjnych nie ponoszą kosztów roamingu, ale w razie ponownego ich wystąpienia dla klientów brytyjskich, firmy zostaną zobowiązane do wprowadzenia automatycznego limitu w wysokości 45 funtów na wydatki naliczone podczas pobytu w krajach Wspólnoty.

W przypadku no-deal kierowcy dysponujący brytyjskim prawem jazdy musieliby się też przygotować na ewentualną konieczność uzyskania dodatkowego dokumentu. Prawo jazdy wydane w UK może się okazać niewystarczające, dlatego w celu swobodnego prowadzenia samochodu na terytorium UE może zaistnieć potrzeba wyrobienia sobie międzynarodowego prawa jazdy. Stosowne dokumenty (w dwóch wersjach, w zależności od kraju podróży) będą wystawiały brytyjskie urzędy pocztowe.

W nowym pakiecie dokumentów znalazła się wreszcie ważna informacja dotycząca ochrony środowiska w UK. Rząd Theresy May zaznaczył, że wyjście z Unii Europejskiej nie doprowadzi do obniżenia standardów środowiskowych. Nowa ustawa środowiskowa, która zostanie uchwalona zapewne pod koniec okresu przejściowego, z pewnością przejmie wiele rozwiązań obowiązujących obecnie na terytorium Wspólnoty.

