Rasistowski atak na polskiego policjanta w Dundee - "tu jest Szkocja, ty polski ch**u!"

Rasistowski atak na polskiego policjanta w Dundee. Szkocki sąd nie zdecydował o karze więzienia, pomimo tego, że sprawca nie po raz pierwszy dopuścił się podobnego czynu.

Polski policjant ofiarą rasistowskiego ataku w Dundee. Podczas policyjnej interwencji Joel Justice krzyczał "nie dla islamu w Europie" i potrzebie "zabicia wszystkich muzułmanów". 27-letni mężczyzna zachowywał się bardzo agresywnie i porywczo, a jak się później okazało znajdował się także pod wpływem alkoholu. Pech chciał, że jednym z oficerów, który brał udział w czynnościach służbowych był nasz rodak służący w szkockiej policji.

Kiedy tylko Justice się zorientował, że Wojciech Maciesowicz nie jest rodowitym Szkotem zaczął go obrażać. Gdy polski funkcjonariusz próbował go uspokoić i przemówić do rozsądku w odpowiedzi usłyszał jedynie rasistowskie zaczepki. "Jesteś Polakiem? Jeśli tak, to wyp*****laj z powrotem do Polski! Tu jest Szkocja, ty polski ch**u!" - taką "wiązankę" usłyszał Maciesowicz, jak czytamy na łamach "Evening Telegraph". Jakby tego było mało dostało się również jego partnerowi, rodowitemu mieszkańcowi Wysp, Gary`emu Cargillowi, który został między innymi opluty.

Trzeba przyznać, że Joel Justice to niezły gagatek - przed sądem Dundee Sheriff Court, gdzie była rozpatrywana jego sprawa okazało się, że to nie pierwszy przypadek rasistowskiego zachowania. Mężczyzna dwukrotnie lądował w sądzie w związku z tego typu wykroczeniami.

Do trzech razy sztuka? Pomimo tego, że wnioskowano o karę więzienia dla rasistowskiego recydywisty, sąd zdecydował inaczej. "To było haniebne zachowanie" - mówił komendant John Rafferty. "Sąd ma obowiązek chronić społeczeństwo, a w szczególności policjantów pełniących swoją służbę, przed ludźmi, takimi jak Justice. W związku z tym, że nie jest to pierwszy przypadek, gdy ten człowiek dopuszcza się rasistowskiego zachowania uważam, że należy go skazać na karę pozbawienia wolności. Inna kara nie byłaby w porządku".

Ostatecznie, skończyło się na karze 170 godzin nieodpłatnych prac społecznych. Oprócz tego przez sześć kolejnych miesięcy Justice będzie znajdował się pod policyjnym nadzorem. Jeśli w tym czasie dojdzie do podobnego incydentu trafi za kratki.