Putin wściekły na Borisa Johnsona za oskarżenie Rosji o zbrodnie wojenne

Po tym jak Boris Johnson w programie BBC zasugerował konieczność nałożenia sankcji na Rosję, która jego zdaniem jest odpowiedzialna za zbrodnie wojenne w Syrii, Władimir Putin określił wypowiedź brytyjskiego ministra spraw zagranicznych jako „niedopuszczalną”.

Szef brytyjskiej dyplomacji obarczył Rosję odpowiedzialnością za przedłużanie wojny w Syrii a także za zbrodnie wojenne… jeśli prawdą jest, że to rosyjskie lotnictwo dokonało ostrzału konwoju z pomocą humanitarną ONZ i Syryjskiego Arabskiego Czerwonego Półksiężyca (SARC) dla prowincji Aleppo. W programie telewizyjnym BBC Johnson powiedział, że „Rosja jest winna przedłużania tej wojny oraz tego, że stała się ona bardziej potworna”.

Moskwa kategorycznie zaprzecza, że bombardowanie konwoju przeprowadziły rosyjskie siły powietrzne, o co z kolei oskarżyły Rosję Stany Zjednoczone. Obecnie Johnson jest w Turcji, gdzie m.in. udał się z wizytą do obozu dla uchodźców 100 km od syryjskiego miasta Aleppo, które znajduje się teraz pod ostrzałem rosyjskich sił zbrojnych.

„Dlatego właśnie wydaje mi się, że Rosjanie znajdują się w niebezpieczeństwie popełniając zbrodnie wojenne – jest kolejna bomba, która wchodzi do gry. Dochodzi do tego, że spuszcza się dwie bomby, pierwsza trafia w oficjalny cel a druga w pracowników pomocy humanitarnej, za co obarcza się winą pierwszą bombę. Powinniśmy gromadzić dowody na takie działania i pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy je przeprowadzają” – powiedział Johnson.

Rzecznik Władimira Putina ostrzegł, że „taka retoryka może poważnie zaszkodzić procesowi rezolucji w Syrii”. Wymiana zdań między Rosją i Londynem należy do jednej z najostrzejszych w ostatnim czasie.

