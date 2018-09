Przyszłość bez dymka? W 2030 ze sklepów s UK mają ZNIKNĄĆ tradycyjne papierosy

Fot: Pixabay

Czy w 2030 roku w Wielkiej Brytanii ze sprzedaży całkowicie znikną tradycyjne, "analogowe" papierosy? Ten scenariusz jest coraz bardziej prawdopodobny, co przyznaje gigant branży nikotynowej. I już szykuje się do przyłości bez dymka!

"Rok 2030 wydaje się realistyczną datą na całkowite wycofanie papierosów z rynku. Liczba palaczy spada w szybkim tempie, a my musimy już zacząć planować przyszłość bez papiersów" - nie, to nie są słowa żadneGO z działaczy organizacji antynikotynowych, ale Marka MacGregora, dyrektora koncernu Philip Morris International, prawdziwego giganta w branży, które pojawiły się na łamach "The Daily Star". PMI, które wytwarza między innymi Marlboro, najlepiej sprzedające się na świecie papierosy, a także popularne w UK Chesterfieldy i L&M, szykuje się do gruntownych zmian w swojej ofercie.

Wielka Brytania bez "tradycyjnych" papierosów? Brzmi tyle rewolucyjne, co nieprawdopodobnie, ale już wkrótce tak może wyglądać nasza rzeczywistość. I nie jest to kwestia dekad, ale najbliższych lat! Według niektórych analiz część Wielkie Brytanii w 2024 roku ma być wolna całkowicie od dymu nikotynowego. Słowem - w markecie, na stacji benzynowej czy w kiosku za rogiem nie będzie można kupić klasycznych wyrobów tytoniowych.

MacGregor tłumaczy, że choć jego firma jest potentatem w tej branży i na uzależnieniu od nikotyny zarabia setki milionów, to chce, aby ludzie z nich rezygnowali - albo je całkowicie rzucali, albo przestawiali się na produkty zastępcze, a więc zyskujące coraz większą popularność e-papierosy.

"Nasza firma dąży do uwolnienia się od dymu tytoniowego tak szybko, jak to tylko możliwe. Ostatecznie chcemy zapresztania produkcji papierosów" - komentował dyrektor Philipa Morrisa. "Chcemy odegrać naszą rolę w procesie zmian, który niechybnie nastąpni. Jesteśmy otwarci na wszelakie formy współpracy z lokalnymi firmami, detalistami i rcouncilami w obszarach o najwyższych wskaźnikach palenia".

PMI twierdzi, że wydał aż 2,5 miliarda funtów na badania i rozwój nowych produktów, które pomogły milionom palaczy w "wielu krajach" zrezygnować z papierosów. Jednym z takich produktów jest urządzenie iQOS - elegancki, podobny do pióra model e-papierosa. Według zapewnień producenta iQOS produkuje do 95% mniej szkodliwych chemikaliów, niż zwykłe papierosy.