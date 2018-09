PRZYPOMINAMY! Masz dziecko? Może należeć ci się do 150 funtów od lokalnego councilu!

Tuż przed początkiem roku szkolnego przypominamy o School Uniform Support, czyli przeznaczonym dla rodziców programie, dzięki któremu można otrzymać nawet 150 funtów na szkolną wyprawkę.

Konkretnie chodzi o pokrycie kosztów szkolnego mundurku. Zaznaczmy jednak, że nie wszystkie councile na terenie UK oferują wsparcie tego typu, a i kwoty wypłacane w tym celu mogą się różnić w zależności od danego urzędu. Warto sprawdzić czy Twój council oferuje tego typu wsparcie - wystarczy wpisać swój post-code na tej stronie rządowej, aby dowiedzieć się jak wygląda sytuacja.

Niestety, środki dotowane w ramach School Uniform Support nie należą się wszystkim! Z pieniędzy mogą skorzystać osoby pobierające świadczenia: Income support, Job seeker's allowance (income based), Child Tax Credit, Employment Support allowance (ESA), będące na emeryturze, Universal Credit lub wspierane w ramach Part IV of the Immigration and Asylum Act 1999.

Ponadto brytyjski rząd ustalił kryterium dochodowe w tej kwestii - rocznie rodzina nie może przekroczyć limitu 16 190 funtów przychodu. Rodzice muszą również udowodnić, że pod względem prawnym są odpowiedzialni za dziecko. Wnioski odnośnie School Uniform Support można składać między 30 czerwca a 30 września każdego roku.

Podstawą prawną na mocy której council może przekazać dotację w ramach School Uniform Support jest The School Clothing Grant będący częścią Education Act 1980.