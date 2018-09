Przygotujcie się na powrót roamingu, jeśli nie dojdzie do umowy ws. Brexitu. Z każdą wizytą w Polsce będą wiązały się dodatkowe opłaty

Jednym z efektów braku umowy ws. Brexitu będzie powrót roamingu dla mieszkańców Wysp, którzy wybiorą się z wizytą do któregokolwiek z krajów należących do UE, w tym do Polski.

Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii będą musieli liczyć się z tym, że wybierając się do Polski, zostaną obciążeni dodatkowymi opłatami za połączenia telefoniczne w związku z roamingiem, który znowu zacznie obowiązywać, jeśli nie dojdzie do umowy ws. Brexitu.

Stracą na tym nie tylko osoby prywatne, które – jak w przypadku emigrantów z Polski – będą chciały odwiedzić swoją rodzinę w ojczyźnie, ale także firmy. Proeuropejska grupa Best for Britain zauważa, że powrót opłat związanych z roamingiem może kosztować przedsiębiorców, którzy przemieszczają się często w celach biznesowych między Wyspami a kontynentem, nawet 778 funtów miesięcznie.

Niebawem mają zostać opublikowane dokumenty dotyczące konsekwencji braku umowy ws. Brexitu oraz alternatywnych rozwiązań mających na celu zmniejszenie negatywnych jego skutków. Minister ds. Brexitu, Dominic Raab powiedział: „W ciągu sześciu miesięcy zanim Wielka Brytania opuści Unię Europejską, poczynimy przygotowania dotyczące braku umowy ws. Brexitu”.

