Przewodniczący Parlamentu Europejskiego: Unia Europejska nie zrezygnuje ze swoich zasad, aby uratować Partię Konserwatywną przed katastrofą

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Guy Verhofstadt nie przebierał w słowach zwracając się wczoraj do europosłów i komentując wydarzenia z dorocznego kongresu Partii Konserwatywnej. Belg powiedział, że działania torysów w ostatnim czasie ocierają się o „szaleństwo” i zaznaczył, że „to się musi skończyć”.

Nigdy nie podkopiemy zasad projektu europejskiego, żeby uratować partię polityczną, która nie jest nawet w stanie uzgodnić wspólnego stanowiska w związku z Brexitowym bałaganem - powiedział Verhofstadt na sali plenarnej Parlamentu Europejskiego. - Kiedy widzi się w ostatnich dniach te szalone zamiary niektórych polityków Partii Konserwatywnej: Boris Johnson, jego ostatnia inwencja, widzieliście to? On rozwiąże problem budując most pomiędzy Wielką Brytanią i Irlandią. Pan Boris Johnson bardziej znany jest z tego, że pali mosty, niż z tego, że je buduje! - dodał prześmiewczo Belg.

Verhofstadt obnażył też hipokryzję brytyjskich polityków. - Jest jeszcze pan Rees-Mogg, który mówi: 'tak, mam propozycje dotyczące przyszłości po Brexicie, zwykli obywatele i ich oszczędności będą bezpieczne po Brexicie!' I w tym samym czasie [Rees-Mog] otwiera w Irlandii fundusz inwestycyjny, żeby móc tam przelewać pieniądze – wyjawił przewodniczący PE.

Belgijski polityk nie oszczędził także ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Jeremy'ego Hunta, który porównał Unię Europejską do Związku Radzieckiego. - Jeremy Hunt, który porównuje Unię Europejską do Związku Radzieckiego. Ale w jego wypadku to nie jest aż takie nienormalne: on nawet raz pomylił Japonię z Chinami. To nie pierwszy raz, gdy mu się to przytrafiło – zaznaczył Verhofstadt. - Poprzednio obraził swoją żonę, ale tym razem jest to coś zupełnie innego: on nie obraża nas, ale miliony zwykłych obywateli, którzy tak długo żyli pod rządami Sowietów. To właśnie dlatego powinien przeprosić. Tak myślę, ponieważ nie możemy tak po prostu przejść nad tym do porządku dziennego – dodał.



