Przeprowadzasz się do Polski? Dowiedz się, jak zorganizować przewóz swoich rzeczy

Powrót do Polski

Przeprowadzka do Polski po kilkuletnim pobycie w Wielkiej Brytanii to spore przedsięwzięcie, które trzeba dobrze zorganizować. W tym tekście dowiecie się, jak to zrobić.

Na wstępie należy powiedzieć, że wszelkie mienie przewożone z Wielkiej Brytanii do Polski nie podlega opłatom celnym. Wielu z nas w przypadku przeprowadzki przenosi też swoje oszczędności. W takim przypadku najbezpieczniej będzie skorzystać z pomocy banków lub firm świadczących usługi międzynarodowych przekazów pieniężnych. Jeśli jednak sami przewozimy swoje pieniądze, to trzeba znać odpowiednie regulacje w tej sprawie.

Przewóz pieniędzy

Jeśli wwozimy do Polski gotówkę w wysokości 10 tys. euro lub więcej, to należy ten fakt zgłosić organom celnym wypełniając specjalną deklarację, którą następnie podpisuje strażnik graniczny. W rozumieniu polskiego prawa środkami płatniczymi są:

- waluta polska i obca

- banknoty i monety wycofane z obiegu, ale podlegające wymianie

- czeki

- czeki podróżne

- weksle

- złoto

- platyna dewizowa

Polskie prawo nie uznaje kart kredytowych oraz płatniczych za środki płatnicze, więc ich nie trzeba zgłaszać celnikom.

Mienie osobiste

Zgodnie z prawem unijnym rzeczy osobiste przewożone między krajami Unii nie podlegają obowiązkowi zapłaty cła. Do mienia takiego zalicza się:

- majątek ruchomy gospodarstwa domowego (rzeczy osobiste, umeblowanie i wyposażenie przeznaczone na własny użytek danych osób lub do zaspokojenia potrzeb ich gospodarstw domowych),

- rowery i motocykle, prywatne pojazdy mechaniczne i przyczepy do nich, przyczepy campingowe, łodzie wycieczkowe i prywatne samoloty,

- dobytek gospodarstwa domowego właściwy dla zwykłych potrzeb rodziny, zwierzęta domowe i zwierzęta wierzchowe, przenośne instrumenty i sprzęt potrzebny do wykonywania rzemiosła lub zawodu.

Oprócz tego prawo określa, jakie dokładnie warunki muszą być spełnione, aby mienie osobiste było zwolnione z opłat celnych:

- pozostawało w posiadaniu i było używane przez osobę przewożącą w jej poprzednim miejscu zamieszkania przez co najmniej 6 miesięcy przed datą, po której osoba przestała mieszkać w państwie trzecim, które opuściła

- należy do osoby, której miejsce zamieszkania znajdowało się w państwie trzecim przez co najmniej 12 miesięcy

- jest przeznaczone do użytku w takim samym celu w nowym miejscu zamieszkania

Przewóz zwierząt domowych

Polskie przepisy stanowią, że zwierzęta domowe, które można wwieźć na teren Rzeczypospolitej to psy, koty oraz fretki. Mogą one zostać przywiezione po spełnieniu kilku wymagań.

Muszą być zidentyfikowane za pomocą transpondera, zgodnego z wymaganiami normy ISO 11784 i wykorzystujące technologię HDX lub FDX-B oraz możliwego do odczytania przez czytnik zgodny z normą ISO 11785. W przypadku, gdy mikroczip nie spełnia wymagań żadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić możliwość odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować czytnikiem.

Muszą być także zaszczepione przeciwko wściekliźnie, a także powinny posiadać paszport wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie. Dla innych zwierząt towarzyszących - króliki, chomiki, świnki morskie, myszy, szczury, itp. - nie jest wymagana żadna dokumentacja.