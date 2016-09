Przenośny nocnik dla dorosłych – czy to nowy wymysł pracodawców?

Pracujesz w sklepie lub w fabryce? Zdarza się, że nawał pracy sprawia, że czasami nie masz czasu wyjść do toalety? Pojawiło się rozwiązanie tego problemu – zaprojektowano przenośny nocnik dla dorosłych!

Nie, to nie są żarty, a przynajmniej nie do końca. Grupa londyńskim projektantów rzeczywiście stworzyła przenośny nocnik dla dorosłych. Zareklamowała go jako „wyzwolenie”, gdyż pracownicy fabryk czy sklepów nie będą już musieli wychodzić do toalety. Efekt? Nic nie będzie ich rozpraszało w pracy dzięki czemu ich efektywność nie będzie spadać. Ale…



Przenośny nocnik dla dorosłych Heavy Load to tylko część ekspozycji „Toilet Break”, która pojawiła się na London Design Week. Projekt przygotowało studio Takram London. Przedmioty, które znalazły się na wystawie zostały wybrane przez Dirty Magazine oraz włoskie Shit Museum. Na nietypowej wystawie można zobaczyć takie eksponaty jak np. ceramikę wykonaną z… krowich odchodów. Możemy więc odetchnąć z ulgą, gdyż przenośny nocnik dla dorosłych nie będzie zagrażał wyjściom do toalety w czasie pracy.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Wejdź na LAJT (lajt.co.uk)

