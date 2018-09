Przemysł budowlany domaga się dalszego dostępu do pracowników z krajów UE

Brytyjskie firmy budowlane obawiają się, że Brexit pozbawi ich siły roboczej z krajów Unii Europejskiej. Dlatego domagają się umożliwienia pracownikom spoza Wielkiej Brytanii przyjeżdżanie na Wyspy.

Po raz pierwszy siedem największych stowarzyszeń firm i przedsiębiorstw budowlanych wspólnie zaapelowało do ministrów ostrzegając ich przed zapaścią w branży budowlanej w Wielkiej Brytanii. Firmy muszą bowiem nadal mieć dostęp do pracowników z krajów Unii Europejskiej, którzy stanowią ogromną siłę roboczą dla nich. Jeśli dostęp ten zostanie ograniczony, to plany budowy kolejnych mieszkań i domów mogą napotkać poważne problemy z realizacją.

Pomimo tego, że rząd stara się wyedukować więcej rodzimych pracowników budowlanych, to branża budowlana nadal potrzebuje pracowników z krajów Unii, aby zapewnić sobie odpowiednią przyszłość. Budowlańcy twierdzą, że potrzebny jest dwuletni czas przejściowy pozwalający "uzyskać status osoby osiedlonej" nie tylko pracownikom z krajów Unii, którzy znaleźli obecnie zatrudnienie w Wielkiej Brytanii, ale także dla tych spoza Wspólnoty. Podczas niego firmy budowlane powinny mieć możliwość zatrudnienia zagranicznych pracowników budowlanych posiadających zawody najbardziej pożądane.

Budowlańcy brytyjscy zwracają uwagę, że rząd ma plany budowy 300 tys. mieszkań rocznie i to do połowy 2020 roku. Nie zostaną one zrealizowane jeśli branża straci dostęp do pracowników z krajów Wspólnoty.

"Wiemy, że musimy zrobić krok na przód jako branża i kształcić więcej pracowników w kraju, ale musimy też realnie patrzeć w przyszłość. Nadal będziemy potrzebowali pracowników z krajów Unii, szczególnie w pobrexitowej rzeczywistości" - powiedział Brian Berry z organizacji Federation of Master Builders.

Jednak nie tylko Wielka Brytania ma problem z pracownikami budowlanymi. Polska, którą opuściło bardzo wielu wykwalifikowanych pracowników i wyjechało m.in. na Wyspy, również ma z nimi problem. Odpływ pracowników jest duży, a polskie firmy budowlane działają obecnie pełną parą. Sytuację ratują poniekąd imigranci z Ukrainy, ale wkrótce mogą oni zacząć wyjeżdżać dalej na zachód Europy, jeśli państwa takie jak Niemcy otworzą dla nich swoje rynki pracy.