Przełomowy wyrok - polscy urzędnicy MUSZĄ uznać brytyjski akt urodzenie polskiego dziecka, które ma dwie matki

Fot: Pixabay

Sprawą odrzucenia przez polski Urząd Stanu Cywilnego transkrypcji aktu urodzenia ostateczny wrok wydał Naczelny Sąd Administracyjny.

Przypomnijmy, pani Iga starała się o wydanie transkrypcji aktu urodzenia swojego czteroletniego synka, który urodził się w Londynie. Bez tego nie jest możliwe choćby nadanie numeru PESEL, a bez niego funkcjonowanie dziecka w kraju jest bardzo trudne, wręcz niemożliwe - nie da się go zapisać do żłobka, nie można zarejestrować go u lekarza, nie można załatwić wielu innych spraw...

Dlaczego polscy urzędnicy odmawiają wykonania transkrypcji? Otóż problem polega na tym, że w brytyjskiej wersji tego dokumentu w rubryce "rodzice" wpisane są... dwie matki. Biologiczna i kobieta będąca jej partnerką. O ile takie rozwiązanie w UK jest możliwe, o tyle jak się okazuje w Polsce już nie. Z tego właśnie powodu USC odmówiło transkrypcji. Od tej decyzji się odwołano, ale wojewoda, a następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny ją podtrzymał tłumacząc, że wpisanie takiego aktu urodzenia "pogwałciłoby podstawowe zasady porządku prawnego" obowiązujące nad Wisłą.

Według decyzji niemożliwe jest ustalenie w Polsce tego, że rodzicami dziecka pozostają osoby tej samej płci. Powołano się na kodeks rodzinny oraz opiekuńczy, zgodnie z którym role „rodziców” mogą pełnić tylko osoby odmiennej płci. Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny dziecko oraz jego prawna opiekunka mają możliwość skutecznego powoływania się na brytyjski akt stanu cywilnego przed polskimi organami oraz sądami.

Zdeterminowana matka złożyła skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA oddalił skargę z przyczyn formalnych stwierdzając jednak, że zagraniczny akt urodzenia ma takie samo znaczenie prawne, jak akt polski i uchylił wyrok sądów niższej instancji. Można napisać, że to wyrok o przełomowym znaczeniu. Oznacza on, że dziecko jednopłciowego małżeństwa powinno być wpisane do polskich ksiąg stanu cywilnego. Sprawa ponownie trafi do Urzędu Stanu Cywilnego, który tym razem nie będzie mógł odmówić transkrypcji aktu urodzenia.

Jak podkreślono w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego istotą sprawy nie było uznanie stosunku jednopłciowego, ale kwestia dyskryminacji dziecka i jego praw, jako polskiego obywatela. Sąd podkreślił, że wydając wyrok kierował się wyłącznie dobrem dziecka. Orzeczenie jest prawomocne.