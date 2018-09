Prognoza pogody - pierwszy zwiastun zimy w UK pojawi się już jutro!

Wrzesień jeszcze się nie skończył, ale w Wielkiej Brytanii już zaczynają pojawiać się pierwsze oznaki wyspiarskiej "zimy" - już w ten weekend temperatura spadnie lokalnie do -7 stopni Celsjusza i być może spadnie śnieg.

Przed nami zdecydowanie najzimniejszy dzień tej jesieni, który może okazać się pierwszym zwiastunem zbliżającej się zimy. Minionej nocy temperatura spadła do -3.4C, co sprawiło, że mieliśmy do czynienia z najzimniejszym dniem tej jesienie. Temperaturę tę odnotowano w Katesbridge, w Północnej Irlandii. Niewiele cieplej było w South Newington (Oxfordshire), gdzie słupek rtęci spadł do poziomu -2C, w Sennybridge (Walia) było -1.8C, a w Santon Downham (Suffolk) -1.5C.

Ale już jutro, w niedzielę, rekord ten może zostać pobity! Jak czytamy w oficjalnej prognozie Met Office lokalnie na południu Szkocji i północy Anglii termometry mogą pokazać nawet -7 stopni Celsjusza. To będzie zimny poranek, ale w ciągu dnia temperatura pójdzie w górę. Będzie więc cieplej, ale nikt nie ma wątpliwości, że powoli, powoli zbliżają się zimowe chłody.

W północnej Szkocji można spodziewać się opadów deszczu, a lokalnie może i śniegów, biorąc pod uwagę temperaturę. Póki co białych puch ma się pojawić tylko w góach Cairngorms. Będzie mroźno nie tylko tam, ale i w południowej części Wielkiej Brytanii. "Będzie chłodno: - komentowała Nicola Maxey z Met Office dla "The Daily Mirror". "W weekend nad UK pojawią się masy chłodnego powietrza znad Arktyki. "W niedzielę będzie chłodniej, a po porannej mgle istnieje duże prawdopodobieństwo przejaśnień. Temperatura w ciągu dnia pójdzie w górę. Z kolei na wybrzeżach będzie wiał silny wiatr".

Prędkość porywów sięgnie nawet 50 kilometrów na godzinę.

Jak aura czeka nas w przyszłym tygodniu? Raczej ciepło, choć niekoniecznie słonecznie. W poniedziałek w Londynie temperatura sięgnie 14 stopni Celsjusza i będzie rosnąć, podobnie jak zachmurzenie i ryzyko opadów. Prawdopodobnie popada we wtorek, a potem będzie raczej sucho. Aż do piątku utrzymywać się ma temperatura na poizomie 17-18 stopni Celsjusza.

Jaka pogoda czeka nas w październiku? Pierwsze prognozy mówią o temperaturach nieco poniżej rocznych średnich.