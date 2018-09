Problemy z Brexitem - Michel Barnier uważa, że plan z Chequers jest "niewykonalny"

Negocjacje dotyczące wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych stanęły w martwym puncie. Wypracowane z trudem przez Theresę May założenia planu z Chequers zostały odrzucone przez głównego negocjotora Brukseli.

Michel Barnier nie jest w stanie przyjąć propozycji formu rozwodu UE z UK, które pojawiły się w ramach planu z Chequers. Główny negocjator UE określi brytyjskie propozycje, jako "niewykonalne" na prywatnym spotkaniu w piątek z posłami departementu ds Brexitu.

Podręcznik dla urzędników Home Office mający pomagać w rejestracji imigrantów z UE jest niejasny, informują prawnicy

Ale Michel Barnier podkreślił, że nie "po prostu od razu odrzucił białą księgę" i zamiast tego podkreślił "dwa główne problemy", które, jak powiedział, sprawiły, że plan premiera był nie do przyjęcia dla UE. Jak relacjonował wysoki rangą urzędnik Wspólnoty forma porozumienia zaproponowana przez Wielką Brytanie nie rozwiązuje fundamentalnych problemów dotyczących przyszłych relacji.

Z drugiej strony Brytyjczycy stawiają sprawę na ostrzu noża. Albo Bruksela przyjmie wypracowane przez pozostającą w konflikcie z konserwatywnymi torysami premier May, albo skończy się "twardy" Brexitem i wyjście UK z Unii bez umowy.

"Ostateczny tekst porozumienia ws. Brexitu powinien być gotowy do końca roku" - powiedział brytyjski ambasador na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Barnier powtórzył stronie brytyjskiej to, co wielokrotnie deklarował publicznie - Unia pod żadnym pozorem nie zgodzi się na to, że Brytyjczyck decydują na jakie regulacje dotyczące wspólnotowego "single market" się godzą, a jakie odrzucają. Problemem są również cła.



Sytuacja więc nie wygląda dobrze, a zegar tyka. Przypomnijmy, że do października Londyn i Bruksela muszą wypracować porozumienie, inaczej skończy się twardym "Brexitem". Problematyczne kwestię dotyczą granicy Irlandii Północnej, a także praw obywatelskich, rozliczeń finansowych i innych mniejszych kwestii.