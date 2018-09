Premiera "Kleru" w Polsce - kontrowersyjny film Wojtka Smarzowskiego wchodzi do kin, a kraj ogarnia "kleromania"

W ten weekend do kin wszedł "Kler". Jeszcze na długo przed swoją premierą nowy film Wojtka Smarzowskiego zdążył wywołać ogromne kontrowersje. Pobudził on Polaków do dyskusji nad bardzo trudnymi kwestiami, dzieląc przy tym bardzo mocno całe społeczeństwo.

Dla jednych opowieść o losach trzech księży Kukuli, Lisowskiego i Trybusa to ordynarny atak na polski kościół, a drugich - zwraca uwagę na niezwykle ważne problemy. Jedno jest pewno - zainteresowanie "Klerem" jest ogromne. Film pojawi się aż na 478 ekranów w kinach w całej Polsce. Taką popularnością cieszyły się jedynie największe hollywodzkie przeboje, takie jak trójwymiarowy "Avatar" z 2009 roku czy obsypany Oskarami "Titanic" (1997). Polskie filmy rzadko kiedy mogą liczyć na taką ekspozycję. Ostatni raz z podobnym zapotrzebowaniem mieliśmy do czynienia, gdy na ekrany wchodziło "Ogniem i mieczem" w 1999, a więc ostatni akt kultowej sienkiewiczowskiej Trylogii. Dodajmy, jedno z kin na Śląsku będzie grało obraz... 24 dziennie!

Z drugiej jednak strony w całym kraju pojawiają się próby cenzurowania filmu i nie dopuszczania do jego projekcji. W Ełku jeden z radnych złożył wniosek, aby zakazać wyświetlania filmu kinie samorządowym. W swoim działaniu powoływał się... na słowa Jana Pawła II. Podobne próby miały miejsce w Grodzisku Mazowieckim i Gostyninie. Z kolei w Kraśniku zdecydowano, że bilety na seans będą droższe, niż zwykle, a wstęp na pokazy będzie możliwy tylko dla osób dorosłych.

Zagorzali przeciwnicy filmu dają upust swoim emocjom nie tylko w internecie i mediach społecznościowych, ale także na ulicy, choćby zrywając z witryn plakaty. Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy wezwało do bojkotu filmu. Obóz Narodowo-Radykalny oraz organizatorzy Marszu Niepodległości zapowiadają blokowanie i egzorcyzmy przed kinami pokazującymi film m.in. w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Rzeszowie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.

W Smarzowskiego i jego najnowszą produkcję biją również prawicowi publicyści i przedstawiciele rządu. Zarzuca mu się przesadę, stronniczość, uciekanie się do stereotypów, celową kontrowersyjność, która ma przełożyć się na lepszą oglądalność. Minister kultury Jacek Gliński zarzeka się, że "nie dał ani grosza" na realizację "Kleru" (film otrzymał dofinansowanie z PISF i Krakow Film Commission). "Patologię marginesu rozciągnął i przypisał całej wspólnocie Kościoła. Wybór jury nagrody specjalnej dla takiej szmiry w 40-lecie pontyfikatu Jana Pawła II i 100-lecie niepodległości, której nie byłoby bez heroizmu polskiego Kościoła, uważam za moralną aberrację" - ostro komentował prezes TVP, Jacek Kurski.

Z kolei Piotr Lisiewicz z "Gazety Polskiej" pisał "nie skaczmy do szamba, nie idźmy na film". Warto dodać, że całkiem niedawno prawa strona sceny politycznej pod niebosa wychwalała pracę Smarzowskiego! Jego "Wołyń" pokazujący prawdę o ludobójstwie dokonanym przez Ukraińców na Polakach w czasie II Wojny Światowej został obsypany nagrodami. Ba, sam Kurski chciał dać Smarzowskiemu specjalną nagrodę za ten film!

Premiera filmu "Kler" odbyła się 28 września. W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Janusz Gajos (Arcybiskup Mordowicz), Arkadiusz Jakubik (Ks. Kukula), Robert Więckiewicz (Ks. Trybus), Jacek Braciak (Ks. Liskowski).

