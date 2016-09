Prawdy i mity o cukrze: już nigdy nie daj się oszukać!

Okazuje się, że tak demonizowany cukier wcale nie jest zawsze dla nas szkodliwy. Co więcej, zdrowe alternatywy dla cukru, wcale nie muszą być tak zdrowe, jak nam się wydaje. W co zatem wierzyć? Obalamy mity na temat cukru!

Każdy z nas wie, że cukier jest zły i szkodzi zdrowiu, każdy też słyszał określenie „biała śmierć”. Pomimo tej wiedzy i tak sięgamy po różne niezdrowe, słodkie przekąski czy słodzone napoje gazowane. Wielu z nas jest uzależniona od cukru, nawet o tym nie wiedząc, a jedno z nowych badań pokazało, że dzieci jedzą trzy razy więcej cukru niż powinny!

Co kryje się jednak za tą ogromną dyskusją związaną z cukrem? Czy cukier jest zawsze zły, a jego naturalne zastępniki są zawsze zdrowe? Co jest prawdą, a co mitem, który raz na zawsze należy obalić? Tym zajął się niedawno portal Femail. Oto wyniki, które opublikowano na jego łamach.

Mit I Cukier jest zawsze dla ciebie zły

To mit, który należy obalić. Oczywiście powinniśmy się starać jeść mniej cukru, ale nie można go też demonizować. Dla przykładu instytucja The World Sugar Research Organisation informuje, że cukier może być używany w celu doustnego uzupełniania płynów ustrojowych w postaci napoju, którego głównym składnikiem jest właśnie cukier. Taki napój jest pomocny w przypadku, gdy np. dziecko ma biegunkę lub wymioty i istnieje zagrożenie odwodnienia. Organizacja informuje, że co roku ratuje on miliony żyć dzieci na całym świecie. Aby go przygotować, do litra wody dodaje się 8 łyżeczek cukru i ½ łyżeczki soli.

Mit II Przestań jeść jogurty i pić mleko gdyż zawierają dużo cukru

Fałsz. Jeśli planujesz zmniejszyć dzienną porcję cukru w swoim jadłospisie, wcale nie musisz eliminować mleka i jogurtu ze swojej diety. Obydwa te produkty wprawdzie zawierają cukier, jest to jednak cukier występujący naturalnie i jest częścią zbilansowanej diety. Mówimy oczywiście o niedosładzanym mleku i jogurtach naturalnych. Ograniczać trzeba cukier, który nie jest naturalną częścią pożywienia, a do takich produktów zaliczają się już wszelkie jogurty smakowe.

Mit III Przestań jeść owoce

Nic bardziej mylnego, owoce warto i trzeba jeść, choć nie wolno z nimi przesadzać. Owoce możesz jeść z tego samego powodu co jogurty naturalne i mleko. Cukier w nich zawarty jest ich naturalną częścią. Nawet te z nich, które mają dużo cukru nie zaszkodzą, nie spowodują nagłego skoku glukozy tak jak czekoladowy batonik, nie przyczynią się też do próchnicy zębów. Co więcej owoce zawierają mnóstwo witamin i minerałów, które są cenne dla naszego organizmu i zdrowia. Jednak trzeba też zaznaczyć, że najlepsze są owoce w formie nieprzetworzonej, smoothies czy soki już niekoniecznie. Po wyciśnięciu soku czy zblendowaniu owocu, cukry w nim zawarte zostają uwolnione i mogą zagrażać naszemu uzębieniu. Eksperci nie radzą też jedzenie zbyt dużej ilości suszonych owoców, które mogą niestety przyczyniać się do powstania próchnicy.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Wejdź na LAJT (lajt.co.uk)

Chcesz poznać więcej tajemnic gwiazd? Chciałbyś schudnąć, a nie wiesz jak się do tego zabrać? Najnowsze trendy, plotki, romanse, skandale, skuteczne diety, rozrywka tylko na LAJT (lajt.co.uk)