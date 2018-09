„Prawda o Polsce” - oczami Brytyjczyków. Mówią, co najbardziej podobało im się w naszym kraju [wideo]

Para Brytyjczyków była pod tak pozytywnym wrażeniem Polski, że postanowiła o tym opowiedzieć przed kamerą i opublikować filmik na kanale You Tube opowiadając, co najbardziej podobało im się w naszym kraju.

Brytyjczycy, którzy postanowili wybrać się z wizytą do Polski, nie mieli szczególnych oczekiwań w związku z planowanym pobytem. Jednak po przyjeździe do naszego kraju, byli pod tak pozytywnym jego wrażeniem, że postanowili podzielić się tym na filmie.

Na swoim kanale na You Tube: Jamesyboy Experiment, para napisała: „Wydaje nam się, że powinniśmy powiedzieć prawdę o Polsce na podstawie naszych własnych pierwszych doświadczeń. W ciągu ostatniego roku podróżowaliśmy po Polsce i postanowiliśmy zrobić wideo o tym, jak odebraliśmy ten kraj, kulturę i ludzi”.

Para mówi o tym, że odwiedziła Warszawę, Gdańsk i Kraków. Brytyjczycy przyznają na początku nagrania, że zanim przybyli do Polski, sądzili, że będzie to biedny kraj ze słabo rozwiniętą gospodarką, co wynika z tego, że imigranci (także polscy) przybywający do pracy na Wyspy są "demonizowani" w Wielkiej Brytanii.

Para jednak po przybyciu do Polski zachłysnęła się nią. Oboje mówią o tym, że polskie miasta tętnią życiem, ludzie w nich są pozytywnie nastawieni. "Nie oznacza to, że mają dużo pieniędzy, ale potrafią się cieszyć" - mówią. Jako pierwszą ulubioną rzecz w Polsce para wymieniła świetne jedzenie, nie tylko tradycyjną polską kuchnię na czele z pierogami, ale także wiele wyśmienitych wegetariańskich i wegańskich restauracji.

