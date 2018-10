Pracujesz w Wielkiej Brytanii? Dowiedz się, jak sprawdzić czy masz zapłacony podatek dochodowy

Wielka Brytania przez wiele osób uważana jest za miejsce, w którym żyje się doskonale. Jednak nawet w tak pięknym i przyjaznym kraju trzeba płacić podatki. Dowiedz się zatem, jak sprawdzić, czy zapłaciłeś prawidłowy podatek dochodowy za poprzedni rok fiskalny.

W związku z niedawnym zakończeniem roku fiskalnego 2017/18 wiele osób otrzymało już od swoich pracodawców certyfikat P60. Pojawia się zatem idealna okazja do sprawdzenia, czy zapłaciliśmy odpowiedni podatek dochodowy. Na wstępie trzeba napisać, że jeśli ktoś przez cały rok podatkowy pracował dla jednego pracodawcy, to ma sprawę ułatwioną, ponieważ prawdopodobnie zapłacił dobry podatek. Jednak warto mimo wszystko to sprawdzić.

Pracując w więcej niż jednym miejscu lub mając przerwę w pracy zachodzi prawdopodobieństwo, że zapłaciliśmy zły podatek.

W jaki sposób pracodawca płaci podatek?

Pracodawcy w Wielkiej Brytanii potrącają odpowiednią kwotę podatku z pensji swoich pracowników. W Wielkiej Brytanii kwota wolna od podatku czyli personal allowance wynosi obecnie 11 500 funtów. Oznacza to, że, jeśli przez rok zarobiliśmy mniej, to podatku nie musimy odprowadzać. Każda wyższa kwota podlega już opodatkowaniu, które wynosi 20 proc. Pracodawca wylicza 20 proc. z kwoty wyższej niż 11 500 funtów i dzieli ją na 12 miesięcy. To daje kwotę, którą musi potrącić z miesięcznej wypłaty.

Schody pojawiają się, jeśli pracownik miał przerwę w zatrudnieniu lub pracował u więcej niż jednego pracodawcy. Wtedy może okazać się, że potrącona kwota była nieprawidłowa.

Jak sprawdzić czy zapłaciliśmy prawidłowy podatek?

Jeżeli posiadacie konto Government Gateway, to możecie skorzystać z narzędzia Check how much Income Tax you paid last year. Istnieje jednak inny sposób dla osób, które takiego konta nie posiadają. Aby wyliczyć wysokość podatku należy po pierwsze sięgnąć po formularz P60 otrzymany od pracodawcy. Tam należy odczytać ile zarobiliśmy i ile podatku odprowadziliśmy, a można to zrobić w sekcji "pay and income tax details". Jeżeli ktoś pracował w kilku miejscach, to powinien zsumować dane z każdego formularza. Następnie odwiedzamy kalkulator podatkowy HMRC i wpisujemy uzyskaną kwotę pamiętając po zaznaczeniu prawidłowego roku podatkowego.

Uzyskany wynik porównujemy z tym, co jest napisane na formularzu (lub formularzach) P60. Jeżeli na kalkulatorze wychodzi kwota niższa niż na formularzu, to oznacza to, że nadpłaciliśmy podatek i należy nam się jego zwrot.