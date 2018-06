Pracownicy Ryanaira grożą kolejnym strajkiem - czy w wakacje czeka nas piekło na brytyjskich lotniskach?

Jak czytamy na łamach portalu Fly4Free związki zawodowe Ryanaira zapowiadają strajk w najgorętszym okresie w branży - w wakacje. Czy już teraz możemy oczekiwać prawdziwego piekła na brytyjskich lotniskach?

Do rzeczonej akcji protestacyjnej miałoby dojść najprawdopodobniej na przełomie lipca i sierpnia. Nie da się ukryć, że tego typu inicjatywa niezwykle boleśnie odbiłaby się na władzach irlandzkich linii lotniczych przynosząc wymierne straty finansowe, ale także na pasażerach planujących spokojnie wypocząć.

Do strajku dojdzie jednak tylko wtedy, gdy przedstawiciele firmy nie dojdą do porozumienia ze swoimi pracownikami. Czas na to mają do 30 czerwca. Akcja protestacyjna ma dotyczyć przede wszystkim personelu pokładowego, który walczy o swoje prawa. W Madrycie doszło do spotkania przedstawicieli hiszpańskich, niemieckich, holenderskich, włoskich, belgijskich i portugalskich związków zawodowych, na którym rozważano różne formy protestu oraz dokładnie określono listę oczekiwań - czytamy na łamach Fly4Free.

Co jest kością niezgody w tym przypadku? Chodzi o warunki zatrudnienia. Pracownicy Ryanaira chcą pracować zgodnie z ustawodawstwem kraju, w którym mieszkają i pracują. Nie godzą się na to, aby stosować do nich zapisy prawa irlandzkiego, gdzie ich pracodawca jest zarejestrowany. Oprócz tego związki zawodowe pracowników zatrudnionych w Ryanie chcą, aby uznano je za w pełni legalne organizacje, które mogłyby reprezentować interesy zatrudnionych w kolejnych rozmowach z władzami linii. Do tej pory Micheal O`Leary uznał jedynie organizacje w UK i we Włoszech.

"Jeżeli Ryanair nie zastosuje się do tych warunków, związki zawodowe zainicjują wszystkie ustawowe i prawne procedury, by uruchomić skoordynowane akcje – w tym strajk – latem 2018 roku" – informują związki w oficjalnym oświadczeniu.

Co stanie się jeśli porozumienia nie uda się osiągnąć? Konkretne daty strajku mają zostać ustalone podczas spotkania w Dublinie, 3 lub 4 lipca. Nieoficjalnie mówi się, że do strajku ma dojść na przełomie lipca i sierpnia.