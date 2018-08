Praca w UK w CV - pomaga czy przeszkadza w znalezieniu zatrudnienia w Polsce?

Jak po powrocie z emigracji do ojczyzny radzimy sobie na polskim rynku pracy? Czy kompetencje zdobyte w UK pomagają, czy raczej przeszkadzają w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości?

Temat ten pojawił się na jednej z największych facebook`owych grup "powrotowych" zrzeszających Polaków w UK. Pojawiło się pytanie czy "doświadczenie w pracy w Wielkiej Brytanii" jest atutem w poszukiwaniu zatrudnienia na terenie Polski. Wydawałoby się, że tak właśnie powinno być, ale jak się okazuje, nie do końca...

W dużych polskich miastach, gdzie funkcjonuje sporo międzynarodowych korporacji obecność "brytyjskiego" epizodu w swoim CV jest dodatkowym atutem. "Pracuje w Gdańsku na rynek UK. CV wysyłałam po angielsku i w języku angielskim przebiegała rozmowa rekrutacyjna" - komentowała jedna z grupowiczek. "Ja [wysyłałam] CV też po angielsku i rekrutacja również odbyła się po angielsku jeszcze będąc w UK" - dodaje inna. Umiejętność poradzenia sobie w obcym kraju, "ogarnięcie" wszystkich życiowych spraw z punktu widzenia pracodawcy to atut sam w sobie - może świadczyć o tym, że poziom kompetencji "miękkich" danego kandydata jest bardzo wysoki. No i angielski - opanowanie go na dobrym poziomie zawsze działa na korzyść szukającego pracy.

Żeby jednak nie było tak kolorowo pojawiły się również głosy świadczące o tym, że doświadczenie zawodowe nabyte w UK może być przeszkodą w znalezieniu pracy w Polsce. "Spotkałem się z sytuacją, w której kandydatowi, który pracował w UK podziękowano" - czytamy. "Po kilku latach [Polacy w UK] nabieraja "tempa pracy Anglikow" i do tego jeszcze chcą Bóg wie ile. W dodatku nie chcą robić wszystkiego, czyli poza automatyką układać kafelków, sprzątać i robić zamówień."

Niektóre z głosów w dyskusji zwracają uwagę na to, że "Anglików", czyli Polaków wracających z emigracji nie przyjmujemy, bo... mają zbyt wysokie wymagania. Co na to druga strona, czyli pracodawcy. "Z mojej perspektywy posiadanie doświadczenia w pracy na emigracji, a szczególnie w Wielkiej Brytanii zawsze będzie atutem" - komentowała Agnieszka Moryc, dyrektor zarządzająca w firmie Admiral Tax. "Rzecz jasna wiele zależy od tego jakie dany pracownik piastował stanowisko i gdzie pracował, ale zetknięcie z kulturą pracy na Wyspach, skutkujące wyrobieniem sobie pozytywnych nawyków jest u mnie zawsze w cenie".

