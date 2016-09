Pozwał swoich byłych pracodawców za to, że jego praca była… nudna PRACA I FINANSE

Pewien Francuz pozwał swoich byłych pracodawców i domaga się od nich odszkodowania w wysokości 280,000 funtów za to, że jego praca była zbyt nudna i wpadł przez to w depresję.



44-letni Frederic Desnard twierdzi, że dostawał od szefostwa zadania oparte w dużej mierze na “byciu służącym”, co w rezultacie doprowadziło do tego, że czuł się “przygnębiony, złamany i upokorzony”. Francuz uważa, że była to “powolna droga do piekła”, dlatego zdecydował się na opuszczenie firmy i obwinia swoich pracodawców to, że został do tego zmuszony.

Desnard pracował przez cztery lata w firmie perfumeryjnej w Paryżu, gdzie został zatrudniony jako menadżer, jednak szybko został pozbawiony swoich obowiązków i “był traktowany tak, jakby nie istniał”. Mężczyzna wypowiedział się także dla francuskiej telewizji BFM: “Każdego dnia wychodziłem do pracy z rozpaczliwym uczuciem, często gdy wchodziłem do biura, wybuchałem płaczem. Nikt jednak tego nie zauważał, bo nikogo nie obchodziło nawet czy jestem, czy mnie nie ma. Pozostawiono mnie samego pogrążonego w depresji i upokorzonego tym, że pobierałem pensję za nic”.

Z kolei prawnik firmy, Jean-Philippe Benissan twierdzi, że “pan Desnard w ciągu czterech lat zatrudnienia nie powiedział, że czuje się znużony pracą”. Ekspert ds. zdrowia i bezpieczeństwa pracy, Jean Claud Delgenes uważa, że “wypalenie się w pracy związane z nudą” pojawia się wtedy, gdy pracownik czuje, że jest “wykluczony z gry” i nie ma szans na awans. Według szacunków aż 30 procent Francuzów nudzi się w swojej pracy, jednak większość w niej zostaje z obawy przed bezrobociem.