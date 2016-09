Poznaj najdroższe seks zabawki na świecie

Niektórzy ludzie lubią w łóżku otoczyć się różnymi gadżetami, które dodadzą pikanterii ich życiu seksualnemu. Jednak są też tacy, których podniecają nie tyle same gadżety, ile ich wartość. Oto lista najdroższych seksualnych zabawek na świecie.

Są ludzie, którym nie wystarczą zwykłe gadżety erotyczne, które można kupić w dobrze zaopatrzonym sklepie z tego typu akcesoriami. Niektórzy bowiem potrzebują czegoś więcej, czegoś, co będzie się wyróżniało, będzie ładne i… kosztowne. To właśnie z myślą o takich osobach zaprojektowano i wykonano seks zabawki, które prezentujemy poniżej w kolejności od najtańszej do najdroższej.

1. Srebrny pierścień erekcyjny JCobra z naturalną perłą – ok. 2010 funtów

Został zrobiony tak, że spokojnie może posłużyć za elegancką biżuterię dla panów. Wykonany z czystego srebra i ozdobiony perłą: czarną lub białą, można ją sobie dobrać wedle własnego uznania. Dodatkowo jest też możliwość wygrawerowania na powierzchni własnego napisu.

2. Strusie pióro do łaskotania Betony Vernon – ok. 2319 funtów

To najprawdziwsze strusie pióro, które osadzone jest w srebrnym uchwycie.

3. Packa Betony Vernon – ok. 2328 funtów

To zabawka dla tych, którzy szukają troszkę mocniejszych wrażeń, a podnieca ich dawanie klapsów. Packa wykonana jest z mahoniu lub drzewa wiśniowego, posiada srebrną rączkę i jest świetnie wyważona.

4. Kuleczki Lelo Luna – ok. 2389 funtów

Przeznaczone dla pań kulki są wykonane z 20-karatowego złota. Być może zastanawiasz się jakie mają zastosowanie? Kulki mogą uprzyjemnić nam np. codzienną rutynę, gdyż po włożeniu ich do środka, delikatnie wibrują podczas każdego naszego ruchu, zapewniając przyjemne doznania. Można je włożyć np. do porannego biegania czy sprzątania mieszkania.

5. Srebrny korek analny z końskim ogonem – ok. 2687 funtów

Autorem tego nieco nietypowego gadżetu jest firma Betony Vernon. Korek przypominać ma jednorożca, a jego zakończenie stanowi najprawdziwszy koński ogon.

6. Wibrator Lelo Olga – ok. 2699 funtów

Zastanawiasz się pewnie dlaczego ten wibrator jest taki niezwykły? Stanowi o tym głównie wykończenie, zabawka pokryta jest bowiem 24-karatowym złotem.

