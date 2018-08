Pożar w Irlandii odsłonił wiadomość z czasów II Wojny Światowej

fot. Twitter/IrishAirCorps

Pożar szalejący na irlandzkim wybrzeżu odsłonił zapomnianą wiadomość z czasów II Wojny Światowej. Odczytanie jej jest możliwe tylko z lotu ptaka.

Tego lata pożary sieją zniszczenie w Europie i na całym świecie zostawiając po sobie krajobraz pełen czerni i smutku. Oprócz pozostawienia apokaliptycznych krajobrazów, zjawiska naturalne nieoczekiwanie przyczyniają się do historycznych odkryć. Niedawno pisaliśmy o upałach w Wielkiej Brytanii, które odsłoniły ślady zabudowań datowane na rok 3000 p.n.e. Teraz do akcji wkroczył ogień, który odsłonił wiadomość umieszczoną na wybrzeżu, a dokładnie w hrabstwie Wicklow w Irlandii.

Wiadomość pochodzi z okresu II Wojny Światowej i tworzą je wyryte litery układające się w napis „ÉIRE”, co w języku irlandzkim oznacza nazwę tego kraju. Napis ma 12 metrów szerokości i 6 metrów wysokości i wyryty jest w ziemi. Po wyryciu liter utrwalono je za pomocą 150 ton białego kamienia, który osadzono w betonie. Napis został po raz pierwszy zauważony przez policyjne helikoptery.

Po co w czasach II Wojny Światowej ktoś wyrył te litery? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wiedzieć, że Irlandia w czasie II Wojny Światowej była oficjalnie krajem neutralnym. Jednak sympatyzowała z wojskami Aliantów i wymieniała się z nimi informacjami wywiadowczymi, czym przyczyniła się do sukcesu ataku na Normandię oraz operacji Overlord. Litery te miały być sygnałem dla pilotów, że znajdują się nad krajem neutralnym.

