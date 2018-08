Powrót do Polski: Jak transferować zasiłek dla bezrobotnych do kraju? I jak długo możesz z tego korzystać?

Bezrobotni Polacy, którzy myślą o powrocie do ojczyzny, nie muszą obawiać się utraty zasiłku dla bezrobotnych po przyjeździe do kraju. Mogą korzystać z niego przez następne trzy lub sześć miesięcy. Powinni jednak zadbać o pewne kwestie z tym związane.

Decydując się na powrót do kraju z Wielkiej Brytanii powinniśmy pamiętać o paru ważnych kwestiach, aby móc skutecznie transferować przyznany nam wcześniej zasiłek dla bezrobotnych. Mamy bowiem do niego prawo przez kolejne trzy miesiące po powrocie do Polski, a jeśli wystąpimy z kolejnym wnioskiem to nawet sześć.

Ale po kolei... Pierwszym krokiem jest rejestracja w urzędzie pracy w państwie ostatniego zatrudnienia. Musimy przy tym pamiętać, aby pozostawać do jego dyspozycji przez minimum 4 tygodnie.

Krokiem drugim jest złożenie wniosku o transfer zasiłku dla bezrobotnych do Polski przy deklaracji daty wyjazdu. Od tamtejszego urzędu pracy powinniśmy otrzymać potwierdzenie zgody na transfer zasiłku – jest nim formularz U2.

Gdy tylko wrócimy do Polski, musimy pamiętać o tym, aby zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy (krok trzeci) jako osoba szukająca pracy, na co mamy 7 dni od zadeklarowanej daty wyjazdu z państwa, w którym otrzymaliśmy zasiłek.

Krokiem czwartym jest udanie się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy i przedstawienie tam formularza U2 potwierdzającego uzyskaną zgodę na transfer. Następnie Wojewódzki Urząd Pracy skontaktuje się z zagraniczną instytucją w celu potwierdzenia naszej rejestracji. Wtedy też w odpowiedzi tamtejszy urząd uruchomi transfer (krok piąty) i zacznie nam wypłacać zasiłek.

Krokiem ostatnim, szóstym jest sam transfer zasiłku dla bezrobotnych. Standardowo może on trwać 3 miesiące, przy czym istnieje także możliwość przedłużenia tego okresu o kolejne 3 miesiące. Należy jednak pamiętać, że przed upływem pierwszych trzech miesięcy powinniśmy się zwrócić do zagranicznej instytucji, która wypłaca nam zasiłek z wnioskiem dotyczącym przedłużeniem o kolejne trzy miesiące transferu zasiłku.