Masz w Polsce nieruchomość? Nadszedł czas, żeby zgłosić posiadany w Polsce majątek do HMRC

HMRC wzywa wszystkich podatników mieszkających w Wielkiej Brytanii do zgłoszenia posiadanego w Polsce majątku. Masz czas tylko do 30 września!

Każdy podatnik posiadający w Polsce majątek, z którego czerpie dochody, powinien zgłosić ten fakt do HMRC przed 30 września. W przeciwnym wypadku mogą na niego zostać nałożone kary. Wezwanie do zapłaty jest wynikiem wprowadzenia przepisów, które wymagają od każdego podatnika w Wielkiej Brytanii powiadomienia urzędu o posiadanej nieruchomości oraz majątku, z którego czerpie on zyski w Polsce.

Więcej Polaków wraca do Polski niż z niej wyjeżdża. Rodzimy rynek stał się bardziej atrakcyjny?

Okazuje się jednak, że niektórzy podatnicy mogą nie być świadomi tego, że muszą zgłosić swój majątek, który znajduje się w Polsce."Przepisy określają jasno, że czerpiąc zyski na przykład z wynajmu nieruchomości i transferując je z Polski do Wielkiej Brytanii lub nawet wynajmując swoją brytyjską nieruchomość, podlegamy obowiązkowi podatkowemu. Nie jest to nowy przepis, chociaż nie wszyscy mogą być świadomi tego obowiązku" - mówi Agnieszka Moryc, ekspert ds. optymalizacji podatkowej, Admiral Tax .

"Od 2010 roku zabezpieczyliśmy 2,8 mld funtów od podatników posiadających majątki w innych krajach i kontynuujemy tę politykę. Nowe przepisy wprowadzają jednak wyższe kary dla osób, które nie zgłoszą się do HMRC i nie zadeklarują swojego zagranicznego majątku. Dlatego wzywam wszystkich, aby skontaktowali się z nami" - powiedział Mel Stride, poseł i sekretarz finansowy w ministerstwie skarbu.

Od 1 października ponad 100 państw, włączając w to Wielką Brytanię, będzie mogło wymieniać się danymi na temat finansów obywateli. Da to możliwość wzmocnienia wykrywalności osób posiadających zagraniczne majątki, z których czerpią zyski transferowane przez nich do Wielkiej Brytanii. Według HMRC już ponad 17 tys. osób zgłosiło swoje zagraniczne majątki do urzędu, takie jak wakacyjne domy.

Polak złapany przez łowców pedofilów. Nakłaniał 14-latkę na odbycie z nim stosunku [wideo]

Kiedy tylko podatnik zgłosi do HMRC chęć ujawnienia swojego zagranicznego majątku, to będzie miał 90 dni na złożenie pełnej deklaracji tego, co posiada. Jeśli ktoś nie jest pewien, czy powinien zgłosić się do HMRC, to powinien skorzystać z usług profesjonalnej firmy.

"Zadeklarowane przychody spoza kraju rezydencji co do zasady podlegają opodatkowaniu w kraju powstania przychodu (w Polsce), więc zadeklarowanie ich w kraju, który stanowi nasz ośrodek życiowy (Wielka Brytania), co do zasady nie stanowi podstawy do opodatkowania. Jest to związane z unikaniem podwójnego opodatkowania i umowami miedzynarodowymi. Transparentność ma jednak przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy" - wyjaśnia Moryc.

Wszystko wskazuje więc na to, że Polacy mieszkający na Wyspach, którzy posiadają jakieś majątki w Polsce, z których czerpią zyski, będą musieli te zyski opadatkować. Takie sytuacje zdarzają się nader często, ponieważ wiele Polaków wyjachało z Polski zostawiając tam często swoje domy i mieszkania, które teraz wynajmują.