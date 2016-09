PORADNIK: Sprowadzanie zwłok lub prochów z Anglii. Formalności i opłaty PORADNIKI

Do przetransportowania zwłok lub prochów zmarłego do Polski z Anglii wymagane jest specjalnie zaświadczenie od Ambasady RP. Aby je uzyskać należy w ambasadzie złożyć szereg dokumentów oraz wnieść opłatę.

Do sprowadzania zwłok lub prochów do Polski wymagana jest decyzja, którą wydaje starosta lub prezydent miasta właściwy ze względu na planowane miejsce pochówku ciała lub prochów oraz zaświadczenie na przewóz zwłok lub prochów do kraju wydane przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie.

Decyzję uzyskuje się na wniosek rodziny zmarłego, skierowany do urzędu starosty/ prezydenta miasta. Po wydaniu, decyzja powinna być przekazana do Wydziału Konsularnego Ambasady RP faxem (nr 00 44 207 323 2320) lub doręczona w inny sposób.

Na podstawie tej decyzji oraz dokumentów wymienionych poniżej Wydział Konsularny Ambasady RP wyda zaświadczenie na przewóz zwłok lub prochów do kraju.

Opłata konsularna za tę czynność wynosi 43 GBP. Opłatę należy wnieść gotówką w kasie urzędu bądź w formie czeku lub Postal order wystawionych na ” Embassy of the Republic of Poland”. W przypadku przekazania dokumentów drogą pocztową należy uiścić dodatkową opłatę za przesyłkę “Special Delivery” w wysokości 6,5 GBP.

ZWŁOKI

Oprócz decyzji starosty/prezydenta miasta w Wydziale Konsularnym Ambasady RP należy przedłożyć oryginały następujących dokumentów:

1. akt zgonu (death certificate lub interim death certificate).

2. zaświadczenie medyczne, że zgon nie miał związku z chorobą zakaźną.

3. zaświadczenie zakładu pogrzebowego zajmującego się transportem, że zwłoki zostały włożone do metalowej trumny, zawierającej na dnie warstwę substancji chłonnej o grubości co najmniej 5 cm, a trumna metalowa została dokładnie zalutowana i włożona do drewnianej skrzyni w taki sposób, aby nie mogła się w niej poruszać.

Zezwolenie wydane przez Urząd Koronera na wywóz zwłok z Wielkiej Brytanii nie jest wymagane przez stronę polską.

PROCHY

Oprócz decyzji starosty/prezydenta miasta w Wydziale Konsularnym Ambasady RP należy przedłożyć oryginały następujących dokumentów:

1. akt zgonu (death certificate)

2. zaświadczenie o kremacji zwłok (certificate of cremation)

3. zaświadczenie zakładu pogrzebowego, że urna jest z metalu i zawiera wyłącznie prochy osoby zmarłej.

Istnieje możliwość otrzymania stosownego zaświadczenia wydanego przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie poza godzinami jego urzędowania. Jednakże w tym celu wymagany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny ambasadą i przesłanie faksem na numer: 020 7291 3945 dokumentów wymaganych w tej procedurze.