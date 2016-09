Poradnik emigranta: Marketing i sprzedaż, zdobywanie rynku i klienta PORADNIKI

Każdy przedsiębiorca chce, aby jego biznes przynosił zyski. W tym celu potrzebujemy klientów, których zainteresowanie oferowanym produktem lub usługą zamieni się w leady, a te z kolei zaaowocują kontraktami, czyli sprzedażą.

Jeśli zależy nam na ciągłym rozwoju i zdobywaniu rynku, to rzeczą istotną jest, aby dbać o zaufanie klientów oraz wizerunek marki poprzez ciągłą komunikację z konsumentem.

Wizerunek

Firma, która chce zdobyć zaufanie i być jednocześnie popularna musi wystawić się na publiczną ocenę. Branie udziału w różnego rodzaju plebiscytach, eventach czy konkursach sprawia, że klient nie tylko nas zauważa ale ma możliwość bardziej bezpośredniej komunikacji z przedsiębiorcą. Konsumenci szanują te marki, które chcą z nimi rozmawiać, dlatego też udział w plebiscytach to jawne zaproszenie do komunikacji.

Zwykle przynosi to pozytywny skutek i przekłada się na późniejsze wybory konsumenckie. Dodatkowo w plebiscytach nie chodzi o wyrażanie negatywnych opinii czy emocji, lecz wyrażebnie poparcia. Głosuje się zawsze na tego, kto jest wart by oddać na niego swój głos.

Obecność w sieci

Rozwój nowych technologii wymusza na nas pojawienie się w sieci, lecz jednocześnie daje nam jeszcze większe pole manewru, jeśli chodzi o dotarcie do ostatecznego konsumenta oraz pozycjonowanie oferty firmy. Z każdym rokiem takie nośniki informacji jak telewizja, radio czy prasa tracą na znaczeniu na rzecz portali internetowych oraz różnych form reklamowych online. Trend ten jest już nie do zatrzymania i przepaść między mediami tradycyjnymi, a Internetem będzie się cały czas powiększać.

Budując świadomość marki w Internecie trzeba pamiętać, aby proponowana strategia była spójna z działaniami offline. Nie żyjemy jeszcze w czasach, gdzie jedynym środowiskiem komunikacji marketingowej z klientem jest Internet. Nawet największe korporacje muszą prowadzić działania obejmujące komunikację offline, jak direct marketing, reklama w prasie, ulotki czy eventy.

Działania w sieci dają nam przewagę nad konkurencją w postaci elastyczności oraz interaktywności. Wykorzystując fora, blogi, portale społecznościowe oraz inne nośniki danych możemy komunikować się z klientami w sposób niemal natychmiastowy. Ważne jest, by cały czas podążąć za trendami i podnosić własne kompetencje w tym obszarze.

Określając strategię naszych działań musimy uwzględnić aspekty marketingowe, wizerunkowe oraz przede wszystkim sprzedażowe. Musimy zawsze mieć na uwadze fakt, że samo zadowolenie klienta nic nam nie da, jeśli nie będą realizowane cele sprzedażowe, a co za tym idzie nie będzie generowany zysk.

W dzisiejszych czasach strona internetowa marki to konieczność. To jednak nie wszystko, ponieważ sama widoczność w wyszukiwarce Google nie wystarczy. Do tego muszą dojść działania w portalach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, LinkedIn czy YouTube.

Wdrażanie kampanii reklamowych, zarówno jeśli chodzi o bannery jak i klasyczny content marketing lub reklamę natywną też stanowi ważną część związaną z kreowaniem własnego wizerunku oraz zbiżającą nas do docelowego konsumenta.

Większość wyżej opisanych działań wiąże się z pewnymi wydatkami, choć są one kilkukrotnie niższe niż sumy, jakie przedsiębiorca musiałby wydac reklamując się w telewizji czy radium dając bardzo zbliżony lub wyższy zwrot z inwestycji. Dlatego też ustalając cele marketingowe i sprzedażowe należy dobrze zaplanować budżet każdej kampanii i sprawdzić, czy nasze działania przynoszą odpowiednią stopę zwrotu (ROI).

Jeżeli chcemy skutecznie budować i zarządzać marką należy sprawdzać co piszą o nas użytkownicy, jakie mają pomysły i z jakimi problemami się borykają. Sieć to znakomity nośnik informacji lecz jednocześnie wymaga od nas ciągłej kontroli i analizy.

Prawidłowo realizowana strategia marketingowa i sprzedażowa obejmuje:

- Spójny przekaz dotyczący marki

- Obecność firmy w portalach społecznościowych, blogach, forach etc.

- Pozycjonowanie własnej strony internetowej

- Prowadzenie dialogu z klientami poprzez rzetelną i prawdziwą komunikację

- Reklama wizerunkowa i sprzedażowa w portalach o dużym zasięgu

- Oferowanie klientom wartości dodanej jak raporty, newslettery itp.