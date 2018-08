Poradnik: Co z kartą EHIC po Brexicie?

Do tej pory karta EHIC zapewniała prawo do darmowej opieki zdrowotnej w nagłych przypadkach podczas pobytu w innych krajach Unii. Co się z nią stanie po Brexicie?

Przypomnijmy, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) została wprowadzona w 2006 roku. Dokument uprawniający do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (European Economic Area) i Szwajcarii zastąpił kartę E111. O kartę European Health Insurance Card (EHIC) mogą starać się wszyscy obywatele krajów EOG, Szwajcarzy, obywatele i rezydenci Wielkiej Brytanii.

Dzięki posiadaniu karty EHIC dana osoba jest zwolniona z opłat ponoszonych za podstawowe usługi medyczne w danym kraju. W zależności od państwa i regulacji dotyczących opieki zdrowotnej różne świadczenia mogą być płatne, bezpłatne lub płatne tylko częściowo. Podkreślmy mocno, że karta NIE zapewnia automatycznie bezpłatnej opieki, a tylko uprawnia do odzyskania niektórych poniesionych kosztów.

Zasadnym jest pytanie co stanie się z prawem do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie jednego z państw członkowskich UE po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii? Co dalej z 27 milionami osób objętych brytyjskim ubezpieczeniem zdrowotnym posiadającymi takie karty?

Po Brexicie i po zakończeniu "transition period" ustalenia związane z kartą EHIC przestaną obowiązywać w przypadku UK. Rząd w Londynie potwierdził, że chce, aby podobne ustalenia nadal obowiązywały i pracuje nad realizacją tego scenariusza. W toku negocjacji ma zostać wypracowane nowe porozumienie w tej sprawie. Taka deklaracja pojawiła się w "Białej Księdze", opublikowanej 12 lipca 2018 roku.

Co się jednak stanie gdy porozumienia nie uda się osiągnąć lub będziemy mieli do czynienia z "twardym" Brexitem? Wtedy może okazać się, że Wielka Brytania będzie musiała wypracować awaryjne porozumienia z poszczególnymi krajami unijnymi, jednak jak zapewnia w rozmowie z BBC przedstawiciel gabinetu Theresy May to bardzo mało prawdopodobny scenariusz.

Wielka Brytania posiada już umowy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego także z kilkoma krajami spoza UE, w tym z Australią i Nową Zelandią. W ramach tych porozumień odwiedzający Brytyjczycy mogą otrzymać w tych krajach bezpłatne leczenie, ale tylko w nagłych przypadkach.