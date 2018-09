PORADNIK: 10 łatwych trików na bycie EKO mieszkając w dużym mieście

Uwierz, prowadzenie ekologicznego trybu życia jest o wiele łatwiejsze, niż myślisz. Drobne zmiany codziennych nawyków, świadomość pewnych kwestii, trochę praktyki i... voila! Pomogamy nie tylko przyrodzie, ale i... sobie.

Nietrudno się przekonać, że bycie "eko" jest również niezwykle ekonomiczne. Dbając o naszą planetę dbasz również o swój portfel. No dobrze, ale co to znaczyć "być eko"? Jak stać się częścią zmiany?

Zwróciliśmy się z tym pytaniem do Orangebox, firmy specjalizującej się w wywozie śmieci na terenie Londynu. Jej przedstawiciel, Jarek Jastrzębski pomógł nam stworzyć listę dziesięciu prostych trików, dzięki którym możemy lepiej dbać o nasze środowisko. Oto one:

1. Na zakupy tylko z solidną i własną torbą! Podziękuj za plastikowe reklamówki, które nie dość, że są płatne, nietrwałe i brzydkie to mogą rozkładać się przez 400 lat!

2. Tak, segregowanie śmieci potrafi być nudne. Łatwo jest wrzucić śmieć nie do tego kosza co trzeba, co jest to coś, co naprawdę robi różnicę jeśli idzie o ochronę środowiska. Myślicie, że w UK mamy dużo tych kolorowych koszy do wyboru? To co mają powiedzieć Japończycy! W mieście Kamikatsu śmieci zostały podzielone aż na 34 frakcje!

3. Pralkę pakuj zawsze do pełna. To potrójny efekt oszczędzania - zużywasz mniej wody i prądu, a w dodatku używasz mniej środków piorących. A w kieszeni zostaje więcej.

4. Wyrób sobie nawyk wyłączania urządzeń elektrycznych wieczorek. Naładowałeś baterię w telefonie? Odłącz ładowarkę i odłóż na miejsce. Kładziesz się już spać? Warto wyłączyć wszystkie urządzenia "czuwające" (on stand-by) oraz wi-fi.

5. Kolejnym sposobem na ulżenie matce naturze, ale i swojemu domowemu budżetowi jest inwestycja w energooszczędne żarówki. Jasne, wyposażone w diody LED źródła światła są droższe, ale bardzo szybko zwracają się, co zobaczysz opłacając rachunki

6. Masz stary sprzęt RTV lub AGD? Jakieś zepsute laptopy albo discmany z poprzedniej epoki zbierają kurz w twoim domu? Zawsze możesz oddać je do recyklingu, ale najpierw sprawdź czy w którymś z wielkich sklepów ze sprzętem elektronicznym nie oferują za nie dodatkowych zniżek przy zakupach!

7. Wiadomo, że śmieci budowlanych, gruzu, który został po remoncie i tego typu "wielkogabarytowych" śmieci nie wyrzucamy do kubła - w ich przypadku do akcji wkraczają specjaliści. "Najtańszym i najprosztym rozwiązaniem jest zamawianie "tipperów" (tzw. "wait and load service") - komentował Jastrzębski. "Przy zamawianiu takiej usługi śmieci należy przygotowac do załadunku. Wszystkie luźne rzeczy muszą zostać spakowane do worków, a większe wystarczy polożyć obok siebie. Meble najlepiej połamać."

8. Carpooling, czyli raz ja ciebie, raz ty mnie - zapewniam was, ceny paliwa raczej nie będą spadać. Nie w tym roku, nie w tej dekadzie, i raczej nie za naszego życia. Wspólne dojazdy do pracy to świetny sposób, aby zaoszczędzić na kosztach benzyny lub ropy, a dodatkowy pasażer w samochodzie z pewnością umili czas stracony na stanie w korku.

9. Ostatnim hitem w eko-modzie jest kompostownik. Niestety, nie jest to opcja dla wszystkich - trzeba posiadać ogród, aby móc składać obierki z warzyw i owoców, skoszonej trawy, jesiennych liści, gałęzi i innych odpadów organicznych i sprawić, że staną się znakomitym nawozem dla twoich upraw.

10. Przeprowadzasz remont? To zostanie ci po nim mnóstwo śmieci! "Nawet znając wycenę prac może okazać się, że remont ikaże się droższy, bo wywóz śmieci budowlanych na własny koszto może okazać się bardzo wysoki" - komentował Jastrzębski. "Warto je posegregować, dzielać na ciężkie (gruz, ziemia itp) oraz lekkie (drzewo, papier, plasterboardy). Lekkich można pozbyć się we własnym zakresie, ale też można skorzystać z transportu tipperem. Do cięższych najlepiej użyć skipa."

