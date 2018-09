Ponad 2 mln osób głosujących za Brexitem chce teraz pozostania w Unii Europejskiej

Badania opinii publicznej pokazują, że 2,6 mln osób głosujących w 2016 roku za opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, teraz chce pozostania w strukturach Wspólnoty.

Osoby popierające pomysł rozpisania drugiego referendum twierdzą, że w tym momencie wystarczająco dużo osób zmieniło zdanie na temat Brexitu od 2016 roku, by jego rozpisanie było uzasadnione. Dane pochodzą z dwóch badań, w których wzięło udział ponad 15 tys. osób. Odbywały się one przed i po ogłoszeniu przez Theresę May "planu Chequers".

Stowarzyszenia Best for Britain oraz Hope not Hate przeprowadziły analizy badań YouGov i stwierdziły, że ponad 2 mln osób głosujących wcześniej za pozostaniem w Unii, teraz chce jej opuszczenia.

"Po dwóch latach negocjacji, które niczego nie przyniosły oprócz utraty miejsc pracy oraz jednoczesnego braku wykwalifikowanych pracowników w NHS, ludzie zobaczyli kłamstwa na temat Brexitu. Dlatego teraz to Partia Laburzystów musi dać tym osobom szansę na wypowiedzenie się i zabranie głosu w tej dyskusji" - powiedział David Lammy, członek Partii Pracy i gorący przeciwnik Brexitu.

"Członkowie Partii Pracy, jej wyborcy oraz parlamentarzyści pozostają nadal proeuropejscy. Nasi przywódcy muszą się w końcu obudzić i dać ludziom możliwość głosowania w sprawie ostatecznego Brexitu".

Szef Best of Britain, Eloise Todd powiedziała: "Te dane pokazują, że prąd Brexitu obecnie zawraca. Ludzie chcą mieć finalne słowo na temat tak ważny jak pozostanie lub odejście z Unii Europejskiej".