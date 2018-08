W Wielkiej Brytanii wzrasta poparcie za pozostaniem w Unii, pokazują najnowsze badania

Nowe analizy pokazują, że coraz więcej okręgów wyborczych w Wielkiej Brytanii opowiada się za pozostaniem kraju w Unii Europejskiej. Wiele z nich wcześniej głosowało za Brexitem.

Ponad 100 okręgów wyborczych, które wcześniej głosowały za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zmieniło swoje poglądy i teraz opowiada się za pozostaniem we Wspólnocie. Okazuje się, że największy wpływ na zmianę będzie miała parlamentarna "bitwa o Brexit", która będzie miała miejsce za kilka miesięcy. Analizy wskazują, że zmiana nastawienia była spowodowana między innymi wahaniami wśród wyborców Partii Pracy, którzy wcześniej popierali wyjście z Unii.

W rezultacie tego trend ten jest szczególnie zauważalny na północy Anglii, ale także w Walii, gdzie laburzyści mają najwięcej głosów. Dalsza zmiana nastrojów może przyczynić się do zwiększenia presji na Jeremym Corbynie, który będzie musiał załagodzić opozycyjne nastroje w swojej partii.

W badaniach wzięły udział 632 okręgi w Anglii, Szkocji i Walii. Okazało się, że 112 z nich zmieniło swoje poglądy i teraz popierają pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Analizy pokazują ponadto, że liczba okręgów popierająca pozostanie w UE wynosi 341, a w czasie referendum było ich 229. W Szkocji zaledwie jeden okręg zmienił nastawienie do Brexitu, natomiast w Anglii i Walii było ich odpowiednio 97 i 14. Badania podają, że poparcie dla pozostania w Unii wynosi 53 proc., a dla wyjścia 47 proc.

Co ciekawe swoje poglądy na Brexit zrewidowali wyborcy z mniejszości etnicznych, którzy także zaczęli opowiadać się za pozostaniem we Wspólnocie. Zmiana nastrojów ma prawdopodobnie swoje źródło także w późniejszej walce o głosy w Izbie Gmin, której członkowie mają zdecydować o przyjęciu bądź odrzuceniu finalnej wersji umowy zawartej między Unią Europejską, a Wielką Brytanią. Najbardziej spektakularna zmiana nastawienia miała miejsce w Liverpool Walton, gdzie poparcie dla pozostania w Unii wzrosło z 42,2 proc. do 60,5 proc. Podobnie było także w Knowsley on Merseyside, gdzie poparcie to wzrosło z 47,6 do 61 proc., a także w Swansea East, gdzie obecnie pozostanie w Unii popiera 50,7 proc. wyborców, podczas gdy wcześniej było ich zaledwie 37,9 proc.

Popierający pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej twierdzą, że taki wzrost powinien dać parlamentarzystom do myślenia kwestii Brexitu. Jednak wśród wielu posłów popierających pozostanie w UE panuje przekonanie, że drugie referendum będzie bardzo ryzykowne.

"To badanie pokazuje, że Brexit wcale nie jest nieunikniony. Ludzie z całej Wielkiej Brytanii przez ostatnie dwa lata doświadczają niepewności i przerażenia. Dlatego aż w 112 okręgach większość zmieniła swoje nastawianie i teraz opowiada się za pozostaniem w Unii" - powiedziała Eloise Todd z organizacji Best for Britain.